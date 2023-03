Sverige krever svar fra Ungarn om Nato-utsettelse

Ungarns statsminister Victor Orban har utsatt ratifiseringen av det svenske og finske Nato-medlemskapet etter at det ble avslørt at 13,3 millliarder euro øremerket landet, fortsatt skal holdes tilbake.

NTB

Ungarn er klar til å godkjenne Finlands Nato-søknad neste uke, men tar stilling til Sveriges Nato-søknad «på et senere tidspunkt». Svenskene vil vite hvorfor.

– Jeg kommer til å spørre hvorfor de skiller Sverige fra Finland. Dette er signaler vi ikke har fått før, så jeg skal absolutt ta dette opp med Viktor Orban i dag, sa statsminister Ulf Kristersson til Sveriges Radio torsdag.

Samme dag skal Kristersson møte den ungarske presidenten Viktor Orban på EU-toppmøtet i Brussel.

Forrige uke sa regjeringspartiet i Ungarn at de trolig vil stemme over Finlands Nato-søknad 27. mars og Sveriges på et senere tidspunkt. De ga imidlertid ingen forklaring for hva som ligger bak prioriteringen.