Natos generalsekretær ber alliansen stålsette seg for en langvarig krig

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har gjentatte ganger advart medlemslandene om at krigen i Ukraina neppe vil være over med det første.

Jens Stoltenberg oppfordrer USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og andre vestlige land til å være forberedt på å støtte Ukraina med våpen, ammunisjon og reservedeler i uoverskuelig fremtid.

– Behovet vil fortsette å være der, for dette er en utmattelseskrig. Dette handler om industriell kapasitet til å opprettholde støtten, sier generalsekretæren til The Guardian.

Putin viser ingen tegn eller vilje til å skape fred. Tvert imot sender han stadig titusener av soldater til fronten. Mange av dem er allerede døde eller venter på å dø. Om lag 300.000 russiske soldater befinner seg nå på okkupert territorium.

– Putin planlegger for mer krig

– President Putin planlegger ikke for fred, han planlegger for mer krig, understreker Nato-sjefen om Russlands leder.

Basert på nyhetsmeldinger fra Øst-Ukraina er det ingenting som tyder på at Stoltenberg overdriver. Hver eneste dag meldes det om opp mot hundre angrep mot ukrainske stillinger.

Det skytes med artilleri natt og dag. Dronesvermer er stadig i luften, og raketter skytes fra bakken, lufta og Svartehavet.

Ber alle Nato-land, også Norge, innfri 2-prosentmålet



Akkurat nå er hovedfokuset å produsere nok ammunisjon. Derfor har EU og Nato gått sammen om å effektivisere og forsere produksjonen så Ukraina kan forsvare seg mot den russiske aggresjonen.

Stoltenberg minner samtidig de 30 medlemslandene om å ta 2-prosentmålet på alvor. Norge er ett av landene som ennå ikke oppfyller dette, til tross for at en storkrig utkjempes på det europeiske kontinent.

Men Norge har allerede gitt betydelige bidrag, og lovet Ukraina 75 milliarder kroner i støtte i det såkalte Nansen-programmet som strekker seg over fem år.

– Russland er villig til å ta betydelige tap for minimal gevinst



– De voldsomme kampene, som for tiden er sentrert rundt Bakhmut, i det østlige Ukraina, viser at Russland er villig til å kaste inn tusenvis av tropper, og ta betydelige tap for minimal gevinst, sier Jens Stoltenberg.

Nato-sjefen tror det vil være mulig for Ukraina å ta tilbake territorium for å frigjøre mer land. Han tror også det er sannsynlig at Ukraina kan starte en motoffensiv.

De siste ukene og månedene har Ukraina mottatt store mengder våpen, inkludert tanks og artilleri fra vestlige land, blant annet Norge.

Holder døren på gløtt for F-16



Nå gjenstår bare ett ønske som ennå ikke er oppfylt; moderne vestlige kampfly. Overfor The Guardian utelukker ikke Stoltenberg at alliansen på sikt kan åpne for dette.

– Vi bør fortsette å møte behovet for flere kapasiteter. Det har ikke blitt tatt noen beslutninger om F-16, bekrefter Stoltenberg, og holder dermed muligheten åpen for at også den døren kan åpne seg på sikt.

