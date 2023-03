Storbritannias styrtrike statsminister betalte 1 million pund i skatt på tre år

Storbritannias statsminister Rishi Sunak har sluppet skattemeldingene sine. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB

NTB

Storbritannias statsminister Rishi Sunak har frigitt skattemeldingene sine. De viser at han betalte over 1 million pund i skatt over tre år fram til april 2022.