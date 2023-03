Høyre med ny knallmåling

NTB

Regjeringsmakten ville skiftet til borgerlig side dersom det var valg i dag, ifølge ny måling. Høyre får 34,6 prosent.

Den nye målingen utført av Norstat for Dagbladet og Vårt Land , viser at Høyre har hentet inn 130.000 Ap-velgere siden valget i 2021.

Høyre-leder Erna Solberg tror mange av velgerne i 2021 stemte på en annen politikk enn det Støre-regjeringen har servert dem.

– Velgerne trodde nok det skulle bli mindre venstredreining, sier hun til Dagbladet.

Totalt vil hele 200.000 Ap- og Sp-velgere gi sin stemme til Høyre og Erna Solberg, ifølge avisen.

Kun 35 prosent av velgerne som støttet Sp i 2021, sier at de ville stemt Sp i dag. Målingen viser at regjeringsmakten ville skiftet til borgerlig side dersom det var valg nå.

Oppslutningen for de øvrige partiene på stortingsmålingen er som følger: Rødt 6,3 prosent, SV 10,2 prosent, Ap 17,0 prosent, Sp 5,5 prosent, MDG 2,9 prosent, KrF 4,0 prosent, V 5,0 prosent, Frp 11,4 prosent.

Regjeringspartiene kommer hakket bedre ut på de to avisenes kommunemåling, der Ap får 23 prosent og Sp får 8,6 prosent. Oppslutningen for de øvrige partiene her er: Rødt 4,7 prosent, SV 7,6 prosent, MDG 3,7 prosent, KrF 3,5 prosent, V 2,7 prosent, H 31,5 prosent, og Frp 9,3 prosent.

Målingene er gjennomført fra 13. til 20. mars. Det er 992 respondenter på kommunemålingen, og 988 respondenter på stortingsmålingen. Det oppgis ikke endring fra forrige måling.