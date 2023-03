Mehl: Norge vil sende flere etterforskere for å avdekke russiske krigsforbrytelser i Ukraina

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) bekrefter at Norge vil bidra med flere etterforskere til avdekke russiske krigsforbrytelser i Ukraina. Foto: Hanna Johre / NTB Les mer Lukk

NTB

Under et internasjonalt møte i London mandag har den norske regjeringen lovet et økt bidrag til arbeidet med å etterforske russiske krigsforbrytelser i Ukraina.