Politico: Trump-tiltale ventes i dag eller onsdag

NTB

Tiltalen mot tidligere president Donald Trump i den såkalte hysjpenge-saken ventes å være klar mandag kveld eller onsdag, ifølge Politicos ikke navngitte kilder

Den varslede tiltalen fra en storjury i New York dreier seg om anklagene mot Trump i forbindelse med utbetalinger til pornoskuespilleren Stephanie Gregory Clifford, kjent under artistnavnet Stormy Daniels. Politico siterer mandag tre ikke navngitte kilder på at tiltalen er nær forestående.

Utbetalingen av de angivelige «hysjpengene» skal ha skjedd via Trumps tidligere advokat Michael Cohen før presidentvalget i 2016.

Trump risikerer å bli tiltalt for brudd på loven om valgkampfinansiering ved at aktoratet argumenterer for at pengene var et forsøk på å hindre publisering av opplysninger som kunne skade valgkampen hans.

Ber tilhengere protestere



Trump har avvist anklagene. Han fikk nylig mulighet til å forklare seg om saken for en storjury, men advokaten hans sa at ekspresidenten ikke kom til å gjøre dette.

Trump hevdet i helgen at han vil bli pågrepet tirsdag og ba tilhengerne protestere. Skulle ekspresidenten bli tiltalt, tilsier praksis ifølge nyhetsbyrået AP at han bare vil bli pågrepet hvis han nekter å overgi seg til politiet.