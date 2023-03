Putin ønsker sin «kjære venn» Xi Jinping velkommen

NTB

Russlands president Vladimir Putin kalte sin kinesiske kollega en «kjær venn» da han ønsket Xi Jinping velkommen til Moskva.

– Vi er litt misunnelige på Kinas raske utvikling. Du har klart å gjøre staten sterkere, og jeg er sikker på at Kina vil utvikle seg ytterligere under ditt lederskap, sa Putin da de to lederne møttes mandag.

Den russiske presidenten sier han har sett på Xis forslag til løsning på krigen i Ukraina og at de vil diskutere dette.

– Du griper den internasjonale situasjonen an med et balansert syn, fortsatte Putin.

Xi sier han tror russerne støtter Putin

Kinas president Xi Jinping møter mandag sin russiske motpart Vladimir Putin i Moskva. Bildet er fra et tidligere møte i Moskva i 2019. Arkivfoto: Aleksander Zemljanitsjenko / AP / NTB

– Jeg er overbevist om at det russiske folket støtter deg, sa Kinas president Xi Jinping da han møtte Vladimir Putin i Moskva mandag.

– Jeg vet at det skal være presidentvalg neste år. Takket være ditt sterke lederskap har Russland de siste årene gjort betydelige fremskritt for å oppnå velstand. Jeg er sikker på at folket vil gi deg sterk støtte i dine gode gjøremål, sa Xi da han kom til Kreml.

Den kinesiske lederen takket sin russiske kollega for støtten han har uttrykt til Kina og sa at Beijing og Moskva bør har et nært forhold.

De to lederne kalte hverandre «kjære venn», og Xi sa:

– Vi har mange felles mål.

Xi i Moskva for å diskutere fredsplan

De to statslederne, Russlands president Vladimir Putin og Xi Jinping, omtalte hverandre som kjære venner.

– Vi har mange felles mål, slo Xi fast da han ankom Kreml. Den kinesiske lederen kom deretter med en hyllest av Putin.

Kina har ikke fordømt den russiske invasjonen av Ukraina og har heller ikke sluttet opp om internasjonale sanksjoner mot Kreml.

De to lederne hadde mandag uformelle samtaler før de skulle spise middag sammen, mens de formelle samtalene skal finne sted tirsdag.

Fredsprosess

Xi lanserte nylig et forslag til fredsprosess som kan lede til våpenhvile mellom Russland og Ukraina.

Det kinesiske forslaget har fått en kjølig mottakelse i USA og Nato, men Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har derimot stilt seg mer åpen til deler av planen.

– Kina er klar til å forsvare en verdensorden basert på folkeretten sammen med Russland, sa Xi til det statlige russiske nyhetsbyrået Tass ved ankomsten.

Fra russisk side blir besøket sett på som bevis på kinesisk støtte i møte med fiendtlige vestlige land, som Kreml hevder vil ødelegge og isolere Russland.

Vil klargjøre russisk holdning

Like før Xi landet mandag, opplyste Kreml at Kinas plan helt sikkert vil bli tema under samtalen mellom den kinesiske lederen og Putin.

– På en eller annen måte, så kommer spørsmål som er reist i Kinas plan for Ukraina, til å bli berørt under forhandlingene. President Putin kommer til å gi en utfyllende forklaring på Russlands standpunkt, sa Kremls talsmann Dmitrij Peskov til pressen.

Han anklaget samtidig USA for å skape hindringer som gjør en nedtrapping i kampene vanskelig.

– Vi er alltid åpne for forhandlinger. Selvsagt kommer vi til å diskutere alle disse spørsmålene, inkludert ditt initiativ som vi behandler med stor respekt, sa Putin til Xi mandag.

Anklager ICC for dobbeltmoral

I forrige uke utstedte Den internasjonale straffedomstolen (ICC) arrestordre på Putin, som anklages for krigsforbrytelser i forbindelse med tvangsflytting av ukrainske barn til Russland.

Kinesisk UD mener arrestordren er et utslag av «politisering og dobbeltmoral» og krever at domstolen respekterer statsoverhoders rettslige immunitet.

Verken Russland eller Kina anerkjenner ICCs jurisdiksjon, noe heller ikke land som USA, India og Israel gjør.

