Bergstø slår tilbake om Røkke-utspill: Oppsiktsvekkende unnskyldninger

NTB

Nyvalgt SV-leder Kirsti Bergstø står på sitt etter å ha blitt møtt med kritikk for uttalelsen sine om rikfolk som flytter til Sveits.

Både Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Venstre reagerte på Bergstøs utsagn om rike som tar med seg formuen. Blant annet sa hun at Kjell Inge Røkke kan ryke og reise, for hennes del.

Bergstø gir ikke utrykk for anger, men mener i stedet at det er de andre politikerne som har noe å svare for:

– Jeg synes unnskyldningene fra de andre partiene er oppsiktsvekkende. Noen av landets rikeste prøver å lure seg unna å bidra i spleiselaget. Det er ikke greit, uansett hva annet de måtte ha bidratt med, sier hun, og fortsetter:

– At ledende politikere unnskylder dette, viser en grunnleggende mangel på forståelse for hvor skadelig dette er for skatteviljen og fellesskapsfølelsen.