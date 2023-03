Mehl vil sende Kripos-etterforskere til Ukraina

NTB

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) bekrefter at eksperter fra Kripos kan bli sendt inn i Ukraina for å bidra til å identifisere ofre for krigsforbrytelser.