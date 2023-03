Arbeiderpartiet faller – Høyre fortsetter å øke i Trondheim

NTB

Etter 20 år ved makten kan Arbeiderpartiet måtte overlate ordførervervet i Trondheim til Høyre, byens klart mest populære parti.

Partiet har vært størst på samtlige meningsmålinger i Trondheim siden Nidaros gjennomførte siden forrige undersøkelse i august 2022.

I meningsmålingen fra InFact får partiet en oppslutning på 29,3 prosent, en økning på 8,7 prosentpoeng siden valget i 2019, samt en økning på 1,7 prosentpoeng siden avisen sist spurte leserne sine hvilket parti de ville stemme på.

– En måling er en måling, men dette var utrolig inspirerende og motiverende å høre. Det speiler litt den tilbakemeldingen vi føler at vi får når vi er ute og treffer folk. Jeg blir kjempeglad, sier Høyres ordførerkandidat Kent Ranum til avisa.

For Arbeiderpartiet ser det ikke like lyst ut. Partiet har sittet i ordførerstolen, siden Rita Ottervik tok over i 2003. Partiet endte på 24 prosent i Nidaros' måling i august i fjor. Nå havner partiet på 20,4 prosent – et fall på 3,6 prosentpoeng. Siden valget i 2019 har partiet falt 4,6 prosentpoeng.

For de andre partiene ser målingen slik ut:

Rødt 2,2 (+2,2), SV 13,5 (+2,2), SP 3,0 (-4,1) MDG 5,9 (-4,5), V 5,7 (+0,8), Krf 2,2, (+0,2), FrP 8,7 (+3,6) PP 0,8 (-4,0) Andre 1,4 (-0,5).

Feilmarginen oppgis å være fra 0,7 til 3,6 prosentpoeng. 628 personer deltok i målingen som ble utført 13. mars.