Dmitrij Peskov avviser fredsløsning med Ukraina

– Russlands mål kan kun nås ved hjelp av militær makt.

Snart 13 måneder etter at Putin sendte 130.000 russiske soldater over grensen til Ukraina, slukker Putins talsperson Dmitrij Peskov alle håp om en fredelig løsning på den blodige konflikten.

– Så langt er det ingen forutsetninger for overgangen av prosessen til en fredelig kurs, sier Peskov, ifølge TASS.

Utspillet kommer til tross for at flere statsledere har tatt til ordet for å avslutte storkrigen i Europa. Selv Kinas sterke mann, Xi Jinping, har appellert til å forhandle om en fredelig løsning.

– Kan bare oppnås med militære midler



Men nå kommer det utvetydige signaler fra Kreml om det stikk motsatte.

– For oss fortsetter den absolutte prioriteringen, som alltid vil forbli oppnåelsen av målene som er satt. For øyeblikket kan de bare oppnås med militære midler, sier Kreml-talsmannen.

Da Peskov ble spurt om sitt syn på uttalelser fra den tidligere lederen av Münchens sikkerhetskonferanse, Wolfgang Ischinger, som har tatt til orde for at Vesten burde tenke på en fredsprosess i Ukraina og opprette en kontaktgruppe, var Peskovs svar tindrende klart.

– Nei, det tror vi ikke.

Snart ett års taushet



Ischinger skal ha skrevet en kronikk i avisen Der Tagesspiegel hvor han mente at Vesten ikke burde tvinge Ukraina til å forhandle med Russland, men i stedet etablere en bredt sammensatt gruppe bestående av Storbritannia, Tyskland, USA og Frankrike.

Alternativt foreslo han at FN, EU, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), Nato og en rekke land som Spania, Canada, Polen og de baltiske statene kan bidra.

Det har ikke vært dialog på høyt nivå mellom Russland og Ukraina siden krigens første fase.

