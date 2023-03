Mímir Kristjánsson roper varsko om venstresiden: – Søvngjengeri

Rødt-politikeren reagerer på at mange med dårlig råd nå opplever å ha det verre med en venstreorientert regjering enn da Høyre styrte.

– Vi kan ikke fortsette å gå i søvne mot stupet. Det er søvngjengeri mot at Høyre kommer tilbake i regjering. Det er ingen som klarer å stoppe det, sier Mímir Kristjánsson til VG.

Han ser på de siste meningsmålingene som viser at Høyre alene er større enn hele venstresiden til sammen. På Opinions siste måling for FriFagbevegelse fikk Høyre og Erna Solberg 36,9 prosent, mens Arbeiderpartiet var nede i 15,5 prosent.

– Folk opplever å ha det verre

I en post på Facebook tar Kristjánsson til orde for at regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet må la resten av venstresiden slippe til.

«Vi holder på å skusle bort det mest venstrevridde Stortinget i historien. Vi krangler med hverandre framfor med Høyre. Vi legger ikke fram visjoner som monner», skriver Kristjánsson i innlegget, som er gjengitt av både VG og Nettavisen.

– Det er ganske vonde tider for mange i Norge. Når folk med dårlig råd opplever å få det verre når venstresiden styrer, da er det noe galt. Det må vi samle oss om og få ordnet opp i, sier Rødt-politikeren til VG.

Tar til orde for «kriseforlik»

I innlegget lister han opp flere tiltak, som at SV må slippes inn i regjeringen og at alle de fem partiene til venstre for midten møtes for et slags «kriseforlik».

«Disse MÅ inneholde en løsning på strømkrisa, mer penger til sykehusene og levelige trygder», skriver Kristjánsson.

– Det er mye Rødt gjør som Ap blir sure av - av og til er vi for alt for strenge - men det er ikke vi som er de voksne her. Det er Arbeiderpartiet. De må ta ledelsen. Det er ikke mulig for meg å samle hele rødgrønn side, det må Ap gjøre. Det ser jeg lite tegn til, og det er veldig trist. De har nok med å samle sitt eget sentralstyre, sier han til Nettavisen.

– Arbeiderpartiet er de voksne

I Arbeiderpartiet er ikke nestleder Bjørnar Skjæran spesielt imponert over utspillet.

Fiskeri- og havminister og nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Selnes Skjæran, sier han tar utspiller fra Kristjánsson med en klype salt. Les mer Lukk

– Rødts prosjekt har snarere vært å splitte venstresiden og arbeiderbevegelsen. Jeg opplever ikke at dette har endret seg så mye etter at Mimir kom på Stortinget, så jeg tar dette utspillet med en klype salt, for å være helt ærlig, sier Skjæran i en uttalelse sendt til VG.

Til Nettavisen utdyper han:

– Jeg er helt enig med Mimir når han sier at det er Arbeiderpartiet – ikke Rødt – som er de voksne. Vi viser dette lederskapet samtidig som vi leverer på arbeidsliv, økonomisk omfordeling, velferd og distrikt – i tråd med det vi gikk til valg på i 2021.