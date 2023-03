Oslo Ap vil ha endringer i partiledelsen

NTB

Oslo Arbeiderparti vedtok tirsdag kveld at de ønsker å ha endringer i partiledelsen i Arbeiderpartiet.

– Oslo Arbeiderparti ønsker endringer i partiledelsen og sentralstyret i likhet med flere andre fylkespartier. Valgkomiteen har et stort ansvar foran seg i en krevende tid for partiet, skriver partisekretær i Oslo Ap, Øyvind Slåke, i en sms til NTB tirsdag kveld.

Hva slags endringer de ønsker, kommer ikke fram av vedtaket.

Fylkeslagene i Ap har frist til fredag med å foreslå kandidater til sentralstyret og den øverste partiledelsen.

Fra før er det kjent at både Innlandet og Møre og Romsdal Ap vil at Kjersti Stenseng fortsetter som partisekretær, og at Tonje Brenna blir ny nestleder i Arbeiderpartiet. Innlandet Arbeiderparti er det nest største fylkeslaget i Arbeiderpartiet og har 36 delegater til landsmøtet.

Hamar Arbeiderparti, det største partilaget i Innlandet Ap, ønsker imidlertid å vrake Stenseng, melder TV 2. Også styret i Møre og Romsdal Arbeiderparti foreslår Tonje Brenna som ny nestleder.

Samtidig vedtok Buskerud Ap tirsdag at de ønsker stortingspresident Masud Gharahkhani inn i sentralstyret, melder NRK. De spiller også inn Ål-ordfører Solveig Vestenfor som kandidat til sentralstyret. Buskerud peker imidlertid ikke på hvem som bør sitte i partiledelsen.

Landsmøtet i Arbeiderpartiet avholdes 4.–6. mai i Folkets Hus på Youngstorget i Oslo.