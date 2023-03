Meloni nekter ansvar for migranttragedie

NTB

Italias statsminister Giorgia Meloni avviser at hennes regjering har noe som helst ansvar for tragedien sist helg der minst 69 migranter omkom i et båtforlis.

– Situasjonen er like enkel som den er tragisk. Vi fikk ingen nødmeldinger fra Frontex, sier Meloni og avviser kritikken om at italienske myndigheter reagerte for sent. Frontex er EUs grense- og kystovervåkingsbyrå.

– Vi gjorde alt vi kunne for å redde liv så fort vi ble varslet. Men vi fikk ingen varsler på forhånd, sa hun under et besøk i De forente arabiske emirater lørdag.

Frontex og den italienske kystvakten har tidligere fått krass kritikk for innsatsen i forbindelse med forliset. Men kritikken øker også mot regjeringen. Flere krever at innenriksminister Matteo Piantedosi må gå av.

Melonis ytre høyre-koalisjon erkjent for sin strenge migrant- og asylpolitikk.

Politiet etterforsker

69 mennesker er hittil funnet døde etter at en båt med flyktninger og migranter forliste utenfor kysten av Sør-Italia sist søndag.

Den spinkle seilbåten av tre skal ha hatt mellom 170 og 200 mennesker fra Afghanistan, Iran, Irak, Somalia og Pakistan om bord da den la ut fra Tyrkia få dager tidligere.

Italiensk påtalemyndighet etterforsker nå hvor lang tid det tok for redningstjenesten å nå fram til båten, som forliste etter å ha gått på et skjær i høy sjø.

Motsetninger innad i EU

Katastrofen har økt motsetningene mellom EU-landene i sør som grenser til Middelhavet, og medlemslandene i nord.

Kypros, Hellas, Italia, Malta og Spania hadde lørdag et møte i Maltas hovedstad Valletta i forkant av møtet til EUs justis- og innenriksmøte neste uke der migrasjon er tema.

Ministrene fra de fem landene krever at flere EU-land må ta ansvar for de mange migrantene som tar sjøveiene over Middelhavet til Europa.

Den greske migrasjonsministeren Notis Mitarachi viser til at kun 1 prosent av migrantene som tar seg til middelhavslandene, flyttes videre til andre EU-land.