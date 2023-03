Karen Shakhnazarov på russisk stats-TV: – Vi må innrømme at vi kan tape krigen

I 2012 ble den russiske føderasjonens nasjonale pris for litteratur og kunst delt ut til Karen Shakhnazarov av president Vladimir Putin. Prisen ble tildelt for fremragende prestasjoner innen vitenskap og teknologi, litteratur og kunst og humanitært arbeid. (Det russiske innenriksdepartementet)

Kjent russisk filmskaper, produsent og manusforfatter med oppsiktsvekkende uttalelser om Russlands krigføring i Ukraina, og risikoen for russisk nederlag.

Til tross for Putins omfattende propagandaapparat kommer det av og til uvanlige og kritiske uttalelser selv i de strengt statskontrollerte og nasjonalistiske mediene i Russland.

Ikke sjelden er det personer med krigsforherligende og krigshissende budskap som får slippe til i beste sendetid. Her får de uimotsagt snakke om hvordan Vesten er ansvarlig for krigen, om Natos aggressivitet, om Vestens moralske forfall og Ukrainas påståtte nazistiske lederskap.

Støttet Putin i 2014



Men det finnes også motstemmer, selv om disse er i mindretall. I et nytt TV-klipp som går viralt på sosiale medier, kommer generaldirektør for studio Mosfilm, Karen Shakhnazarov (70), med uttalelser som vekker oppsikt.

Videoen er postet av BBC-journalisten Francis Scarr, og har allerede blitt vist mer enn 500.000 ganger.

I mars 2014 signerte Shakhnazarov et brev til støtte for Russlands president Vladimir Putin om situasjonen i Ukraina og okkupasjonen av Krim. Deretter ble han utestengt fra å komme inn i Ukraina.

– Vi må behandle Ukraina og Zelenskyj seriøst. Han er farlig. Han er ikke dum

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj berømmer ukrainerne for å ha kommet seg gjennom det han omtaler som en svært vanskelig vinter. Foto: Leo Correa / AP / NTB Les mer Lukk

Shakhnazarov mener at personer som argumenterer for at Vesten er i ferd med å falle, eller at den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj er en marionett, bare bedrar seg selv.

– Vi må behandle Ukraina og Zelenskyj seriøst. Han er farlig. Han er ikke dum. Han er energisk. Han spiller en stor rolle i denne historien. Han er ikke bare en marionett, advarer Shakhnazarov.

Newsweek omtaler den overraskende TV-seansen slik:

«Denne type holdninger sees sjelden på russisk statlig TV, da gjester regelmessig forutsier undergangen til vestlige nasjoner som USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland, allierte som har forpliktet seg til å støtte Ukrainas krigsinnsats.»

– Jeg er ikke enig med de som sier: «Ikke si det! Vi vinner»

TV-sitatene som vekker størst oppsikt er når Karen Shakhnazarov snakker om Russlands vinnersjanser på slagmarken. I stedet for seier, advarer han sine landsmenn om at russerne kan står overfor et ydmykende nederlag, skriver Sky News.

– Det er virkelig en situasjon der vi kan få de alvorligste konsekvensene for oss i tilfelle vi taper. Og vi må innrømme at vi kan tape. Jeg er ikke enig med de som sier: «Ikke si det! Vi vinner». Russland må erkjenne det faktum at det kan tape, sier den kjente russiske filmskaperen.

I en twitter-melding beskriver BBC-journalisten Francis Scarr TV-klippet slik:

«Jeg har ikke sett noe lignende på russisk statlig TV siden Ukrainas motoffensiver i fjor.»

– Alle som tror Vesten er i ferd med å falle fra hverandre, lurer seg selv

Karen Shakhnazarov kom også inn på den russiske retorikken, som Putin og Kreml-ledelsen har benyttet seg av både før og under den blodige krigen. Nå maner han til å ta både Vesten, Nato og Zelenskyj på største alvor.

– Vi undervurderte Vestens enhet. Vi har hele tiden sagt at Vesten er i ferd med å falle fra hverandre, at det er demonstrasjoner i Berlin eller hva som helst. Men det vil ikke skje. Ingenting kommer til å falle fra hverandre. Når Vesten føler at de kan vinne, vil de prøve å vinne. Alle som tror Vesten er i ferd med å falle fra hverandre, lurer seg selv, advarer Shakhnazarov.

Newsweek har forsøkt å få en kommentar fra det russiske utenriksdepartementet, men ikke lykkes med det foreløpig.

Advarte Putin to uker etter invasjonen



10. mars 2022, drøye to uker etter at Russland invaderte Ukraina, ble Shakhnazarov intervjuet av TV-kanalen Russland-1. Her ba Shakhnazarov, som opprinnelig støttet den russiske invasjonen av Ukraina i 2022, om en slutt på krigen, og advarte om at situasjonen sto i fare for å bli «en absolutt humanitær katastrofe».

Han uttalte også at det ikke var noen realistisk mulighet for de russiske styrkene til å erobre Kiev og andre større ukrainske byer.

Karen Georgievich Shakhnazarov ble generaldirektør for Mosfilm-studioene i 1998. Shakhnazarov er sønn av en Georgy Shakhnazarov, en politiker av armensk avstamning, og en russisk husmor, Anna Grigorievna Shakhnazarova.

Hans film «Courier» fra 1987 vant en spesialpris under den 15. Moscow International Film Festival, ifølge Wikipedia. Hans film fra 2012, «White Tiger», ble valgt ut som russisk bidrag til Oscar for beste fremmedspråklige film.