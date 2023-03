Trøndelag Ap vil ha Tonje Brenna som nestleder

NTB

Aps største fylkeslag, Trøndelag, går inn for kunnskapsminister Tonje Brenna som nestleder, samt å beholde resten av ledelsen.

Det kommer fram i en protokoll fra styremøtet i partiet torsdag, som VG har fått sett innholdet i.

Dermed leder Brenna kampen mot Hadia Tajik om å bli nestleder – Trøndelag har hele 42 av de 300 delegatene ved landsmøtet. Fra før har Brenna fått støtte fra blant andre sitt eget fylkeslag i Akershus, og hun har ifølge VGs anslag 94 delegater i ryggen.

Trøndelag Ap går også inn for å gjenvelge resten av partiledelsen. Det betyr at den eneste endringen de ønsker, er at Brenna inntar posten Tajik trakk seg fra i mars 2022. På sentralstyrenivå vil de ha gjenvalgt to av sine egne: helseminister Ingvild Kjerkol og fylkesordfører Tore O. Sandvik.

De siste dagene har enkelte i Arbeiderpartiet gått ut med forslag om å velge både Brenna og Tajik som nestledere, og dermed skyve ut Bjørnar Skjæran. Et slikt forslag vil også medføre at partisekretær Kjersti Stenseng må ut, på grunn av regler om kjønnsbalanse. Denne ideen skyter derimot Trøndelag ned.