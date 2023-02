Stoltenberg forventer at Ungarn snart slipper Sverige og Finland inn i Nato

NTB

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier tirsdag at han forventer at det ungarske parlamentet snart fullfører ratifiseringen av Sveriges og Finlands Nato-søknader.

– Dette har så langt vært den raskeste medlemskapsprosessen i alliansens historie. Å fullføre Finlands og Sveriges tiltredelse i Nato er en prioritet for Nato, sa Stoltenberg, som tirsdag deltar på SAMAK-konferansen i Helsingfors.

Ungarn og Tyrkia er de eneste Nato-landene som ennå ikke har ratifisert svensk og finsk medlemskap i forsvarsalliansen.

Ungarns nasjonalforsamling skal etter planen starte debatten om ratifisering denne uka og holde avstemning neste uke.

– Jeg forventer at det ungarske parlamentet fullfører ratifiseringen snart, fortsatte Nato-sjefen.

Møtes i Brussel

Stoltenberg sa også at han er glad for at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har gått med på å gjenoppta samtalene med Sverige og Finland.

De tre landene møtes på Natos hovedkvarter i Brussel neste uke.

– Jeg har gjort det klart at både Finland og Sverige har levert på forpliktelsene i den trilaterale avtalen inngått med Tyrkia under Nato-toppmøtet, og at tiden er kommet for å sluttføre ratifiseringsprosessen, sa Stoltenberg.

Han skal etter konferansen ha møter med Finlands president Sauli Niinistö og utenriksminister Pekka Haavisto.

– Styrker alliansen

Også statsminister Jonas Gahr Støre er i Helsingfors tirsdag. Han la vekt på at Sveriges og Finlands inntreden i Nato styrker alliansens sikkerhet i et Europa som har blitt langt farligere det siste året.

– Vi må være konsekvente og absolutte i spørsmålet om Sverige og Finland oppfyller kriteriene for medlemskap. Gjør de det, så skal de ha medlemskap, fastslo han.

I sitt innlegg brukte Stoltenberg også tid på å snakke om krigen i Ukraina, som han mener har ført til en varig endring i de alliertes forhold til Russland.

– Vi må innse at slutten på krigen ikke blir en retur til normalen i vår relasjon til Russland. Det er ingen vei tilbake, advarte Nato-sjefen.

– Putin har etterlatt seg en sti av brutte løfter, sa Stoltenberg.

Nordisk toppmøte

SAMAK står for Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité, og komiteen har en årlig konferanse hvor topplederne for de nordiske sosialdemokratiske partiene samles.

I år er Finlands statsminister Sanna Marin vert. Hovedtemaet på konferansen er Sverige og Finlands Nato-søknader.

Krigen i Ukraina, det finske valget i april og de nordiske landenes forhold til Tyrkia skal også diskuteres. I tillegg skal fagbevegelsen diskutere sitt ansvar for en rettferdig grønn omstilling.

Foruten Støre er Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng og LO-leder Peggy Hessen Følsvik til stede på vegne av Norge.