Belarus' president Aleksandr Lukasjenko besøker Kina

NTB

Belarus' president Aleksandr Lukasjenko, en nær alliert av Russlands president Vladimir Putin, innledet tirsdag et tre dager langt besøk i Kina.

Ifølge Kina er besøket en mulighet til å fremme samarbeidet mellom de to land.

Besøket finner sted samtidig med at Vesten er urolige for at Kina vil gi militær bistand til Russland. USA har advart landet mot å sende våpen, noe Kina har kalt for en svertekampanje.

Sjefen for Ukrainas militære etterretningstjeneste, generalmajor Kyrylo Budanov, avviser også i et intervju at det foreligger tegn til at Kina vil sende våpen til Russland.

– Jeg ser heller ingen tegn til at dette blir diskutert, sier han til Voice of America.

– Ikke et eneste problem i verden kan i dag løses uten Kina, sa Lukasjenko kort tid etter ankomsten til Beijing tirsdag ettermiddag. Han la til at han så fram til samtalene med president Xi Jinping.

De to statsoverhodene møttes sist i september i den usbekiske byen Samarkand, hvor de igjen forsikret hverandre om at vennskapet mellom de to land er «grenseløst».

Kinesiske myndigheter har lenge vært tydelig på at de vil opprettholde en nøytral holdning i Ukraina-krigen, men har også sagt at de har et «grenseløst» vennskap til Russland. De har ikke kritisert invasjonen og vil ikke kalle det for en krig.

Belarus har også støttet Russland, og i starten av krigen tillot landet at russiske styrker brukte landet til oppsamlingssted for soldater. Landet er fortsatt vertskap for russiske styrker, kampfly og andre våpen.

Kina har lenge hatt nære bånd til Lukasjenko, Belarus' eneste president siden stillingen ble opprettet i 1994.