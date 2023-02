Macron varsler «betydelig reduksjon» i franske soldater i Afrika

NTB

Frankrikes president Emmanuel Macron sier landets militærbaser i Afrika i framtida skal driftes i samarbeid med afrikanere.

Frankrike vil avslutte sin praksis med å ha regulære militærbaser i Afrika, sa Macron i forkant av en reise til flere land på kontinentet senere denne uka.

I stedet vil Frankrike opprette baser eller «akademier» som skal drives i samarbeid mellom franske og afrikanske hærstyrker, opplyser Macron.

Det vil bety en betraktelig reduksjon i fransk militært personell i Afrika, men samtidig en økning i innsatsen med å gi opplæring og utstyr.

– Endringen vil skje i løpet av de kommende månedene, med en betydelig reduksjon i antall og en økt tilstedeværelse fra våre afrikanske partnere på disse basene, sier Macron.

Kritikk

Reduksjonen i antall franske soldater på kontinentet skjer i kjølvannet av tilbaketrekningen fra Mali og Burkina Faso, der Frankrike i årevis har kjempet mot ytterliggående islamister.

Frankrike satte inn soldater mot jihadistene i Mali allerede i 2013, men konflikten har siden spredt seg til flere land i Sahel. I februar i fjor opplyste Frankrike og deres allierte at de trekker seg ut av Mali på grunn av problemer med militærjuntaen som styrer landet. Frankrikes såkalte Barkhane-operasjon mot jihadister i Sahel ble formelt avsluttet i november.

Vil ikke være syndebukk

Noen afrikanske land har kritisert Frankrike for å ha sviktet i sitt forsøk på å demme opp for væpnede islamistopprør spesielt i Sahel-landene.

I mandagens tale sa Macron at han ikke vil tillate at Frankrike blir «den ideelle syndebukk» i Afrika. Presidenten nekter dessuten å bli trukket inn i det han beskriver som en utdatert konkurranse blant stormakter om kontroll over Afrika.

Macron reiser onsdag på en rundtur til kontinentet og skal innom Gabon, Angola, Kongo-Brazzaville og Kongo.