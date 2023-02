MDG-topp møtte opp for å støtte Fosen-aksjonistene: – Kjempeviktig demonstrasjon

NTB

Rasmus Hansson (MDG) omtaler aksjonen foran Olje- og energidepartementet som kjempeviktig. – De har rett til å protestere mot nok et overtramp fra regjeringen.

Mandag ettermiddag møtte stortingsrepresentanten opp for å vise støtte til demonstrantene.

– Dette er en kjempeviktig demonstrasjon mot en regjering og en olje- og energiminister som trenerer oppfølging av en høyesterettsdom. Den slår fast at han er ansvarlig for et brudd på menneskerettighetene ved å ha gitt en konsesjon til et vindkraftanlegg som bryter urfolksrettighetene, sier Hansson til NTB.

Aksjonistene reagerer på at vindturbinene på Fosen i Trøndelag, som Høyesterett har sagt at er ulovlige uten avbøtende tiltak, ikke er revet. I oktober 2021 slo Høyesterett fast at vindparken var oppført i strid med urfolksrettighetene.

– Det som er ille, er at dette er slått fast av Høyesterett for 500 dager siden. Den eneste responsen som har kommet fra olje- og energiministeren, er at han har tenkt å la de vindturbinene bli stående, og han bruker lang tid på å finne en bortforklaring. Det holder ikke, sier Miljøpartiet De Grønne-toppen.

Han tror aksjonen vil pågå i lang tid og trekker paralleller til Alta-konflikten på 70- og 80-tallet.

