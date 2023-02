Politiet bar bort demonstranter fra regjeringskvartalet

Politiet bærer aksjonister fra Natur og ungdom og Norske Samers Riksforbund Nuorat da de blokkerte inngangene til Olje- og energidepartementet mandag morgen. Bakgrunn for aksjonen er at vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige, ikke er revet.

NTB

Fosen-aksjonistene sier de i kveld ikke vil trosse politisperringene som er satt opp ved Olje- og energidepartementet. Flere demonstranter ble mandag fjernet av politiet.

Politiet har båret bort flere demonstranter som har sperret innganger ved regjeringskvartalet i Oslo.

Det skjer etter at demonstrantene har fått pålegg om å fjerne seg fra inngangspartiene i regjeringskvartalet. Demonstrantene lenket seg sammen ved 13-tiden utenfor inngangene til Olje- og energidepartementet.

– Det er besluttet å rydde Keysers gate mellom Akersgata og Munchs gate. Dette for å sørge for at ansatte får tilgang til arbeidsplassen sin, skriver politiet i Oslo på Twitter.

Politiets innsatsleder Brian Skotnes sa til pressen før de bar bort demonstranter at de ikke har noen intensjoner om å pågripe demonstrantene.

– Kommer ikke til å fjerne oss frivillig

– Det er noen få som sitter ved de inngangene som vi har tatt kontroll på. Disse har fått pålegg om å fjerne seg. Gjør de ikke det, vil vi fjerne dem med makt. Vi har ingen intensjon om å pågripe dem, så de vil bli fjernet fra inngangene, sa Skotnes.

– Det har blitt gitt både anmodning og pålegg til demonstrantene om å flytte seg. Dette har de ikke etterkommet, ifølge politiet.

– I dag har vi blitt løftet bort fra Keysers gate hvor det har blitt satt opp sperringer og vi trosser ikke politisperringene i dag, sier artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen til NTB.

Hun sier planen fortsatt er å stenge departementet.

– Departementet er offisielt stengt. Det blir å stenge det fram til noen lover at vindturbinene på Fosen blir revet og landet tilbakeført til Fosen-samene. Ellers må vi fjernes med makt, for vi kommer ikke til å fjerne oss herfra frivillig, sier Isaksen.

Fortsetter med full styrke

Talsperson Niillas Beaska fra Norske Samers Riksforbund sier dette ikke påvirker aksjonen på noen måte.

– Vi fortsetter aksjonen med full styrke. Vi skal fortsette aksjonen helt til menneskerettighetsbruddet opphører, sier Beaska.

Aksjonistene reagerer på at vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige, ikke er revet. I oktober 2021 slo Høyesterett fast at vindparken på Fosen i Trøndelag var oppført i strid med urfolksrettighetene.