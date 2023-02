Politiet bærer bort demonstranter fra regjeringskvartalet

Politiet setter opp sperringer der aksjonister fra Natur og ungdom og Norske Samers Riksforbund Nuorat sitter og sperrer inngangene til Olje- og energidepartementet mandag morgen. Bakgrunn for aksjonen er at vindturbinene på Fosen, som Høyesterett har sagt at er ulovlige, ikke er revet.

