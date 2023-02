Giskes lokallag Nidaros sosialdemokratisk forum nær sperregrensen om de vil stille til valg

Meningsmåling:

Arbeiderpariets lokallag i Trondheim mangler bare 0,6 prosent for å krysse den magiske sperregrensen, ifølge en fersk undersøkelse. Tar man med velgerne som holder døren på gløtt, er de inne med flere mandater.

– Det er hyggelig at så mange setter pris på det vi gjør i Nidaros. Ekstra morsomt er det at vi ville fått like stor oppslutning som Venstre og Rødt, og et stort potensiale til å gå forbi, sier Trond Giske.

I en ny meningsmåling utført av InFact for ABC Nyheter har 1021 respondenter fått følgende spørsmål: «Hva er sjansen for at du vil stemme Nidaros sosialdemokratiske forum dersom de stiller som eget parti til neste stortingsvalg?»

Av disse svarte 76,6 prosent «helt sikkert ikke», mens 3,4 prosent svarte «helt sikkert». 12,5 prosent svarte «kanskje», mens 7,6 prosent svarte «vet ikke».

Oversatt viser målingen at Nidaros sosialdemokratisk forum kunne ha fått inn en stortingsgruppe på flere mandater dersom de hadde brutt med Arbeiderpartiet og stilt egen liste.

– En av fire har døren på gløtt for Nidaros

Om undersøkelsen InFact har på vegne av ABC Nyheter denne uken stilt et representativt utvalg på 1021 nordmenn følgende spørsmål: Hva er sjansen for at du vil stemme Nidaros sosialdemokratiske forum dersom de stiller som eget parti til neste stortingsvalg? Svarene fordelte seg slik. Helt sikkert ikke: 76,6 prosent

Kanskje: 12,5 prosent

Helt sikkert: 3,4 prosent

Vet ikke: 7,6 prosent Det «nye partiet» har størst støtte hos Frps velgere (11,5 prosent ville helt sikkert stemt på det) og minst blant Sps og Aps velgere (henholdsvis 1,6 og 1,7 prosent). Menn er noe mer positive (3,7 prosent ) til Nidaros enn kvinner (3,0).

– Det betyr at de trolig ville vært inne på Stortinget. Med bare 0,6 prosent unna sperregrensen for helt sikre velgere, og når i tillegg 12,5 prosent sier «kanskje», så tyder det på et bra potensial. Målingen viser at bare tre av fire svarer «helt sikkert ikke», mens en av fire har døren på gløtt, sier fagsjef i InFact, Knut Weberg.

Han sier at en betydelig andel av elektoratet ville blitt påvirket av at Nidaros stilte liste, som han per i dag definerer som «en ganske utenkelig konstruksjon».

– Hvis vi tar utgangspunkt i de tre millionene som avla stemme ved stortingsvalget 2021, er det altså 76,6 prosent som avviser helt at de ville stemt Nidaros. De 23,4 prosent som står igjen utgjør altså 702.000 velgere.

Blant velgerne som sier at de «helt sikkert» eller «kanskje» ville ha stemt på Nidaros sosialdemokratisk forum, er Fremskrittspartiets mest positive med 28,7 prosent. På de neste plassene kommer velgere fra Rødt med 22,7 prosent, Arbeiderpartiet med 14,8 prosent og SV med 13,3 prosent.

Giske: – Grunnen til at mange tusen har meldt seg inn

En annen tendens er at jo eldre velgerne er, jo mer positive er de til å gi Nidaros sin stemme.

Geografisk er velgere i Nord-Norge mest positive, med en andel på 29,4 prosent som svarer «helt sikkert» eller «kanskje». I Oslo er tallet 18,2 prosent, og på Østlandet for øvrig 17,3 prosent. Velgere bosatt i Sør-Norge og på Vestlandet er mest negative.

Trond Giske sier dette om filosofien bak lokallaget:

– Hele tanken bak Nidaros er å løfte og styrke den sosialdemokratiske ideologien og et bredt fellesskap der folk kan bli hørt. Det er grunnen til at mange tusen har meldt seg inn, forklarer Giske.

Til de som nå lurer på om Nidaros vil bryte med Arbeiderpartiet, beroliger Giske:

– Vi skal ikke stille egen liste. Målet er å gjøre Arbeiderpartiet attraktivt for disse velgerne. Mange av de som liker Nidaros kommer fra andre partier, og mange er nok tidligere AP-velgere. Hvis vi fikk dem tilbake, ville det gi Ap et stort løft, sier Giske.

– Dessverre for Giske og hans støttespillere, er det nok langt unna sannheten

Giske mener oppskriften på å vinne velgernes hjerter, kan sammenfattes slik:

– Vi skal være best både på verdiskaping og velferdspolitikk, og ta hele landet i bruk. Vi må løfte sakene Nidaros har tart opp, som styring av strømmarkedet, holde løftene til pensjonistene og bekjempe fattigdom i Norge, oppfordrer Nidaros-lederen.

Valgforsker Svein Tore Marthinsen mener målingen trolig er bedre enn det som er reelt dersom det hadde vært stortingsvalg og velgerne aktivt måtte stemme.

– At 3,4 prosent «helt sikkert» vil stemme Nidaros hvis de klarer stable på beina et parti til Stortingsvalget 2025, og 12,5 prosent «kanskje», virker oppsiktsvekkende mye. Og det er nok, dessverre for Giske og hans støttespillere, langt unna sannheten, mener Marthinsen.

– Virker fullstendig urealistisk

Han viser til at spørsmålet i undersøkelsen er ledende, det vil si at respondentene ikke blir presentert for andre partialternativ, og premisset som spørsmålet bygger på er hypotetisk, altså hvis Nidaros stiller som eget parti.

– Nidaros vil nok kunne samle en viss tilslutning i Trøndelag, men ha begrenset gjennomslag i resten av landet. Bakgrunnstallene indikerer blant annet at elleve prosent av Frps velgere «helt sikkert» vil stemme Nidaros, noe som virker fullstendig urealistisk, oppsummerer valgforsker Svein Tore Marthinsen.

– Det verste som kan skje for partier i krise



Det er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger, Svein Erik Tuastad, delvis enig i.

– Det kan nok være at det ser lysere ut for Nidaros enn hvis det var valg, fordi det er lettere å svare i en meningsmåling enn på valgdagen. I et reelt stortingsvalg vil de måtte konkurrere med svært etablerte partiapparat, påpeker Tuastad.

Han tolker likevel målingen som et faresignal for Ap.

– At det er så mange som kunne tenke seg å stemme på Nidaros, er en nyhet i det politiske Norge. Det verste som kan skje for partier i krise, som i Arbeiderpartiet, er fragmentering, at det oppstår nye parti. Det logiske er, at hvis de behandles kjempedårlig, så danner de eget parti. Sånn sett styrker det maktbasen til Giske, mener Tuastad.

– Dette er virkelig ekstraordinært

Fagsjef i InFact, Knut Weberg, tolker svarene i målingen som et uttrykk for et trendskifte de har sett forsterke seg de siste par årene. I løpet av de siste 20 årene har han ikke sett så store bevegelser i velgermassen som i perioden etter at Arbeiderpartiet og Senterpartiet overtok regjeringskontorene.

– Jeg kan ikke huske at det har vært så mange ukjente faktorer tidligere. Vi opplever nå en dynamikk som jeg ikke har sett på mine 20 år i bransjen. Det er voldsomme bevegelser, og mye større enn vanlig. Vi har aldri sett et sånt skift i løpet av det første halvannet år i posisjon tidligere. Dette er virkelig ekstraordinært, sier Weberg.

– Ingenting som tyder på at veksten hos Giske er i ferd med å avta

InFact-fagsjefen ser målingen om ledervalg i Ap og oppslutningen om Nidaros sosialdemokratisk forum som et tegn i tiden.

– Trenden nå er at selv om Ap ser ut til å ha stanset fallet, så er det ingenting som tyder på at veksten hos Giske er i ferd med å avta. Vi ser også at partiene på ytterste venstre og høyre fløy har styrket seg veldig, mens de i midten har måttet blø. Nå ser det ut som den verste blødningen har stanset, oppsummerer Knut Weberg.

Dersom Nidaros Sosialdemokratisk Forum hadde valgt å stille som eget parti ved neste stortingsvalg, vil det kunne bidra til å svekke Arbeiderpartiet ytterligere.

– Hvis de stilte liste til stortingsvalget ville Nidaros ikke ligge veldig mange prosent bak Arbeiderpartiet slik det ser ut i dag. Det sier noe om at styrkefoholdet har endret seg ganske betydelig i løpet av det siste året, mener Weberg.

