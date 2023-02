Rødt krever svar om alkoholservering i Forsvaret

NTB

Forsvaret har fått kritikk for at billig alkoholservering fører til en usunn alkoholbruk blant ansatte. Nå krever Rødt svar fra forsvarsministeren.

– Forsvarsombudet sier det er på tide å diskutere alkoholkulturen i Forsvaret. Vi mener det er langt på overtid. Nå krever vi svar fra forsvarsministeren om hva som er gjort for å undersøke regler og rutiner for alkoholservering i Forsvarets regi etter at NRKs avsløringer om seksuell trakassering i Forsvaret begynte i fjor, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

NRK skrev onsdag om de lave alkoholprisene på Forsvarets egne skjenkesteder. Da NRK besøkte én av barene, var prisen 40 kroner for en halvliter med øl, mens et glass vin kostet kun 20 kroner.

Flere uttrykker frykt over at lave priser bidrar til en større alkoholkultur i Forsvaret, og en hovedtillitsvalgt peker på en sammenheng mellom uønskede hendelser og alkohol i Forsvaret.

– Dersom Forsvaret skal drive egne serveringssteder med alkohol som de har nå, så må det gjøres på en forsvarlig måte som sikrer at ikke alkoholbruk ved arbeidssted fører til mer trakassering og overgrep mot kvinnelige ansatte, sier Moxnes.