SV urolig for småfiskernes kår

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes beskylder regjeringen for sendrektighet i fiskeripolitikken.

NTB

Regjeringen lovet endringer i kvoteordningen som skulle komme småfiskerne langs kysten til gode, men etter halvannet år har ingenting skjedd, hevder SV.

I Stortingets spørretime onsdag viste SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til en rapport fra Riksrevisjonen fra 2020 om det norske kvotesystemet.

– Det var rystende lesning. Kvotesystemet, selve fordelingsmekanismen i fiskeriet, har undergravd målene i fiskeripolitikken om bosetting og sysselsetting i kystsamfunnene. De fleste kystsamfunn har tapt på utviklingen, sa Fylkesnes.

Valgløfter

Han viser til løftene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiets om at dersom de vant valget, skulle fisken komme folket langs kysten til gode.

– Men halvannet år etter valget har ingenting skjedd, slår han fast.

– SV og regjeringen var enige om å styrke den minste flåten, men de har fått det motsatte: Nye regler som gjør livet for de minste vanskeligere og dyrere, regulering som fratar dem muligheten til å spre fisket over flere sesonger og innslipp av de største båtene i fjord og fjære, sier Fylkesnes.

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) peker på sin side på at dagens kvoteordning utløper først i 2027 og sier at regjeringen er i gang med en ny kvotemelding. Den skal komme til Stortinget når regjeringen «er klar for det», sier han.

– Når det gjelder de store grepene, må vi ha en gjennomarbeidet og helhetlig tilnærming, sier han.

– Kort tid igjen

Fylkesnes mener på sin side det blir et stadig mer presserende spørsmål hvordan regjeringen skal rekke å gjennomføre ny politikk på den tida som er igjen av stortingsperioden.

– Dette bekymrer oss mer og mer i SV. Vi kan ikke la denne muligheten gå fra oss.

– Det skrives kvotemelding så blekket spruter, forsikrer Skjæran.

– Men det trengs skreddersøm, særlig når det gjelder havdeling, sier han.