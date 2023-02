Venstre gjør nytt forsøk på å stoppe sykehusutbygging

Alfred Jens Bjørlo (V) under muntlig spørretime på Stortinget i Oslo. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

Venstre vil tirsdag foreslå i Stortinget at regjeringen umiddelbart stanser arbeidet med å legge ned Ullevål og bygging av nytt sykehus på Gaustad.

Forslagene tirsdag kommer i kjølvannet av oppmerksomheten rundt Ullevål sykehus, der 14 av 25 intensivsykepleiere ved torakskirurgisk avdeling har sagt opp i protest, skriver VG.

– Nå begynner sykepleierne å rømme. Vi vil sette på bremsen, ta en pause og gå gjennom det, det tror jeg vil stabilisere så de orker å bli værende på jobb, sier Venstres stortingsrepresentant Alfred Bjørlo til avisen.

Bjørlo reagerer også på varslede kutt, som han mener går direkte utover tjenesten for byens befolkning, som psykiatri, fødeavdelinger og rustilbud. Bjørlo tror det er en reell sjanse for at forslaget går gjennom.

– Vi må iallfall gjøre det vi kan for å stoppe det.

Venstre vil be regjeringen umiddelbart stanse arbeidet med nedleggelse av Ullevål og bygging av nytt sykehus på Gaustad. Partiet vil også be regjeringen legge fram en fullstendig risikoanalyse knyttet til byggingen.

Partiet vil også be regjeringen legge fram en sak som grundig utreder et alternativ til dagens planer, med en trinnvis utvikling av Ullevål sykehus som komplett regionsykehus, samt etablering av Aker sykehus som lokalsykehus i Oslo.