To av tre Rødt-velgere vil sende våpen til Ukraina

Opinion for Altinget og ABC Nyheter:

– Dette er veldig atypisk Rødt, som ellers pleier å ha veldig klare meninger om ting, sier rådgiver i Opinion, Martin Stubban om at et stort flertall av Bjørnar Moxnes' partis velgere er for våpenleveranser til Ukraina.

66 prosent av Rødts velgere ønsker å sende våpen til Ukraina. Kun 28 prosent er mot, mens 7 prosent svarer at de ikke vet, viser en fersk måling.

En fersk meningsmåling utført av Opinion for Altinget og ABC Nyheter viser at hele 78 prosent av Norges befolkning er for at Norge skal sende våpen til Ukraina. Målingen er også brutt ned på partipreferanse, og viser at 66 prosent av Rødts velgere er for å sende våpen.

Selv om det er et klart flertall også i det partiet, er Rødt mest delt i spørsmålet om våpenforsendelser.

Venstre er partiet på andre enden av skalaen, hvor 96 prosent av velgerne er for å sende våpen, mens kun 4 prosent svarer at de ikke vet.

– Vil fort kunne bli en flopp

Svein Erik Tuastad, førsteamanuensis i statsvitenskap ved universitetet i Stavanger, er tydelig på at det har noe å si for Rødt med en så tydelig måling blant deres velgere.

– Det vil styrke argumentasjonen og selvtilliten til særlig de som har snudd. Det er likevel viktigere internt hva medlemmene mener, sier han til ABC Nyheter.

– Vil en meningsmåling som dette være viktig for hvordan delegatene ved landsmøtet stemmer?

– Det er åpent. Det er ikke alltid velgerne til et parti og medlemmene mener det samme. Ofte er toppledelsen mer lydhøre for velgerstrømninger enn lokale partifolk med verv. De sistnevnte er ofte mest ideologiske. Derfor er utfallet ikke sikkert, svarer Tuastad.

Statsviteren tror ikke saken vil splitte partiet.

– Derimot skal vi ikke se bort fra at en liten gjeng fredsaktvister med høy ideologi faktor bryter ut. Men de vil fort kunne bli en flopp og ikke leve lenge siden det er få som er enige med dem og i nesten alle andre saker er de ikke forskjellige fra Rødt. For de nye velgerne Rødt har fått, tror jeg Ukraina-saken ikke er så viktig som hos medlemsaktivistene.

– De har en konflikt med seg selv

Rådgiver i Opinion, Martin Stubban sier til Altinget at han ikke er overrasket over tallene.

– Med tanke på hvordan debatten om våpenforsendelse har gått den siste tiden, er ikke dette spesielt overraskende tall.

– Men hva tenker du om at et så stort flertall i Rødt støtter våpen til Ukraina?

– Det er interessant, men ikke overraskende. Det handler primært om at det er stor støtte til våpenforsyninger til Ukraina uansett, også innad i Rødt. De har en konflikt med seg selv, sier han og legger til:

– Dette er veldig atypisk Rødt, som ellers pleier å ha veldig klare meninger om ting. Det at Rødt, som definerer seg selv som et fredsparti og et parti som ikke ønsker å eskalere kriger, nå snur i debatten, er tydelig tegn på at de har fanget opp noe som representerer folkeviljen og blant partiets medlemmer, sier han.

Våpen-debatten har splittet Rødt

Våpen-debatten i Rødt raste etter at Sarpsborg Rødt sendte inn et forslag om at Rødt måtte snu i sitt våpenstandpunkt. Forslaget skal debatteres på landsmøtet til våren. Samtidig tok tre Rødt-veteraner til ordet for at Rødt måtte snu i synet på våpeneksport til Ukraina.

Våpen, også norsk antiluftskyts, er nødvendig for ukrainernes forsvar, var konklusjonen til de tre: «Vi mener det er rett å levere slike defensive våpen, inkludert antitank-våpen, i en desperat forsvarskamp», sa de til Klassekampen.

Etter hvert gikk flere av Rødts stortingsrepresentanter og sentralstyremedlemmer ut og sa de også hadde snudd i saken. Rødt har til nå i Stortinget to ganger stemt nei til våpenforsendelser.

– Jeg ser at det ikke er noen andre muligheter for fred i Ukraina, om de ikke får mulighet til å forsvare seg, sa stortingsrepresentant Mimir Kristjansson til Altinget.

Resultatet totalt, alle partitilhørigheter:

Flertallet i uttalelseskomiteen mot

Men selv om fem av åtte på Stortinget sier ja til å sende våpen, mente flertallet i uttalelseskomiteen i Rødt, som forbereder forslaget til landsmøtet, at Norge ikke bør sende våpen.

– Foreløpig er Rødts standpunkt nei til våpen, og det er det partidemokratiet som har vedtatt. Medlemmene våre skal være med å avgjøre hvilket standpunkt vi skal ha etter landsmøtet, sier Mailiss Solheim-Åkerblom til Altinget, som ledet uttalelseskomiteens arbeid og stod på flertallsdissensen.

På spørsmålet om hva hun tenker om at det er så stort flertall av Rødts-velgere som er for å sende våpen, svarer hun at det alltid vil være uenigheter i et parti.

– Det vil alltid være saker hvor det vil være ulike meninger. Jeg tror mange av våre velgere har andre saker som de prioriterer, enn våpen-saken, sier hun.

Helsepolitisk talsperson på Stortinget og medlem av uttalelseskomiteen, Seher Aydar, er en av de som har snudd i saken og er for å sende våpen til Ukraina. På spørsmål fra Altinget om Rødt er i kontakt med velgerne sine, svarer hun at Rødt aldri har hindret ukrainere å få militært materiell til å forsvare seg.

– Det pågår nå en debatt i partiet opp mot landsmøtet om våpenhjelp. Der har jeg landa på at jeg mener det er riktig at vi støtter at de får våpen til å forsvare seg med. Det er ulike meninger om det blant medlemmene og velgere. Debatten i Rødt er er utrykk for at vi tar saken på alvor, sier hun til Altinget.

Påvirker ikke meningsmålingene

Meningsmålingene fra februar viste at våpen-debatten i Rødt ikke påvirket meningsmålingene. Opinions partimåling for Altinget og ABC Nyheter for februar viste at velgermassen til Rødt er relativt stabil. I januar lå de på 6,9 prosent, mens de i februar var de på 6,5. Målingen viste også at flere Rødt-velgere har satt seg på gjerdet.

Stubban tror årsaken til at Rødt ikke blir påvirket på meningsmålingene er fordi Rødt velgere stemmer på partiet av andre grunner.

– Dette forteller meg at folk stemmer Rødt av andre årsaker enn utenrikspolitikken. For Rødts velgere er velferd, det å få ned de sosiale forskjellene, motstand mot strømeksport og generelt hele strømdebatten viktigere, sier han.