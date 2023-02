USA har skutt ned et objekt over Lake Huron

NTB

Kongressmedlem Jack Bergman fra Michigan sier USAs militære har skutt ned et objekt over Lake Huron i delstaten Michigan søndag.

– Jeg setter pris på jagerpilotenes raske avgjørelse. Det amerikanske folk fortjener langt flere svar enn vi har nå, skriver Bergman på Twitter.

Amerikanske sikkerhetskilder har bekreftet overfor nyhetsbyrået Reuters at de har uskadeliggjort et objekt over Michigan.

Det skjer samtidig som Canada opplyser at de har stengt et luftrom over Ontario, som grenser til Michigan. Det er ikke kjent om disse hendelsene har noen sammenheng.

Tidligere søndag stengte USA et luftrom over Lake Michigan. Det samme gjorde de med et luftrom over delstaten Montana natt til søndag norsk tid.

Lørdag ble et ukjent flygende objekt skutt ned over Canada, kun en dag etter at et tilsvarende objekt ble skutt ned over Alaska. Gjenstanden som ble skutt ned over Canada, er den tredje kjente som har krenket nordamerikansk luftrom de siste to ukene.

Tidligere denne måneden stengte USAs luftfartsmyndigheter luftrom som svar på den kinesiske ballongen som ble skutt ned utenfor Sør-California forrige helg. USA mener ballongen ble brukt til spionasjeformål, men Kina hevder at det var en værballong på avveie.