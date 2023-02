Andenæs: Tiltalen mot Treholt ble aldri bevist

Arne Treholt i sitt hjem i Limassol, like etter at gjenopptakelseskommisjonen vedtok at de ikke skulle gjenoppta Treholt-saken. Arkivfoto

NTB

Arne Treholt (80) ble offer for et justismord, mener jussprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo.

– Det ble aldri bevist i retten at han var skyldig på bakgrunn av straffebestemmelsen om spionasje, sier Andenæs til TV 2.

Han har skrevet bok om Treholt-saken og medvirket i NRKs dokumentarserie «Rikets sikkerhet».

Treholt kommer til å bli renvasket en dag, mener jussprofessoren.

– Det er leit at han skulle dø før den tid, sier Andenæs.

Arne Strand: – Jeg skjønner ikke hvorfor han gjorde det

Arne Treholt trodde kanskje han kunne bedre forholdet mellom øst og vest, sier tidligere Ap-mann og sjefredaktør Arne Strand.

Strand sier han ble sjokkert da hans gamle studiekamerat og kollega ble tatt for spionasje.

– Jeg snakket mye med ham, men han har ikke klart å overbevise meg om hvorfor, sier Strand.

Han beskriver Treholt som dyktig politiker som kunne kommet langt.

– Jeg tror at motivasjonen hans nok var å bidra til et bedre forhold mellom øst og vest. Han hadde nok store tanker om seg selv. Han trodde kanskje at han skulle klare å bidra til at øst og vest kunne nærme seg hverandre, russere og amerikanere, under den kalde krigen, sier Strand til Dagsavisen.

– Hvis det ikke hadde vært penger involvert, kunne han kanskje kommet igjennom med at det var idealisme. Men få trodde på det, og i alle fall ikke retten, sier Strand.