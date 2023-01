Helsebyråden i Oslo må ut i ny høring

NTB

Opposisjonen i Oslo bystyre er ikke fornøyd med dokumentasjonen helsebyråd Robert Steen (Ap) ga i mandagens høring om helsehusene. Nå blir det ny høring.

Ifølge Aftenposten stiller både Høyre, Venstre, KrF og Folkets parti seg bak kravet om en ny høring. Det bekrefter partiene overfor avisen.

– Foreløpig er det fire partier som vil ha ny høring. Ifølge reglementet trengs det minst tre partier for at en kan kalle inn til høring, så da er vi der, sier leder av Helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre, Cecilie Lyngby, til avisen.

Bakgrunnen for den nye høringen er at de fire opposisjonspartiene mener de ikke har fått innsyn i de dokumentene de har krav på. Datoen for den nye høringen er ikke fastsatt ennå.

Etter mandagens høring lovte Steen 17 millioner kroner ekstra til helsehusene i Oslo for å fylle opp bemanningshull.