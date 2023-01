Sandra Borch sender advarsel til dagligvarebransjen om prisøkning

NTB

Landbruksminister Sandra Borch (Sp) advarer dagligvarebransjen mot å øke prisene mer enn nødvendig på onsdag.

Dagligvarekjedene og leverandørene har selv varslet nye kraftige prishopp fra 1. februar. Økte kostnader er blant argumentene, skriver VG.

– Det er ingen tvil om at økningen i matpriser er krevende for husholdningene. Barnefamilier rammes også. Det er bekymringsfullt og krevende å stå i. Det kommer på toppen av kostnadsvekst på en rekke andre områder, sier Borch.

Landbruksminister Sandra Borch advarer dagligvarebransjen. Les mer Lukk

Hun sier at det er innført en rekke tiltak for å få mer åpenhet om prisdannelse hos dagligvarekjedene.

Professor Øystein Foros ved Norges handelshøyskole oppfordret i forrige uke til å ta storhandelen før prishoppet.

– Jeg vil fraråde å gå i butikken i dag for å hamstre uten en plan. Det kan bidra til mer matsvinn og at du kjøper mer enn du har behov for, sier Borch.

For å takle prisøkningen råder hun folk til å planlegge mer og bedre enn før.