Olaug Bollestad raser: – Dette går ikke an

Olaug Bolletad er i harnisk etter at det tirsdag ble klart at fødetilbudet ABC-klinikken i Oslo legges ned.

– Galskap! Dette går ikke an. Fødende fortjener bedre enn dette. Dette voldsomme kuttet som OUS nå må ta opprører meg, både som kvinne, mor, politiker og som intensivsykepleier, sier KrF-leder Bollestad i en pressemelding.

Etter 4. mars i år er det ikke lenger mulig å føde på ABC-klinikken ved Oslo universitetssykehus (OUS), opplyser en tillitsvalgt til Aftenposten.

– Vi ble informert på et møte i morges med klinikkledelsen, sier tillitsvalgt og jordmor Kristin Bøhn til avisen.

– En desperat handling

Hun sier at siste arbeidsdag blir 4. mars siden klinikken allerede har helgestengt og 6. mars er en mandag. Begrunnelsen er at OUS skal spare penger.

– En desperat handling, sier Bøhn, som legger til at alle tillitsvalgte var imot nedleggelse.

ABC-klinikken på Ullevål sykehus har spesialkompetanse på naturlige fødsler og har vært i drift i 25 år.

– Dette rammer først og fremst kvinnene. ABC-klinikken har gode resultater, og har betydd mye for mange fødekvinner. Gravide kvinner skal ikke måtte bekymre seg for om tilbudet er der! At gravide kvinner settes i en slik situasjon er fullstendig uhørt, raser Bollestad.

– Tragedie for de fødende

OUS har tidligere opplyst at de står overfor store kutt i tiden som kommer. ABC-klinikken ble i november helgestengt på grunn av mangel på jordmødre ved OUS. Denne avgjørelsen ble møtt med skarp kritikk fra flere, deriblant Norsk Sykepleierforbund.

ABC-klinikken ved Ullevål sykehus legges ned fordi Oslo universitetssykehus må spare penger, opplyser tillitsvalgte til Aftenposten. Foto: Lise Åserud / NTB Les mer Lukk

– ABC-enheten er spesialisert på å ta imot en selektert gruppe av friske fødende. Dersom andre fødestuer på Ullevål eller Rikshospitalet stenges, mister vi nødvendig beredskap og kapasitet til å sikre trygge fødsler for alle våre fødekvinner og den nyfødte. Stenging av de tre fødestuene på ABC-enheten er det som gir minst negative konsekvenser, sier leder Miriam Nyberg for Fødeavdelingen ved OUS til NTB.

– Vi har i dag 15 fødestuer ved Ullevål sykehus og 5 ved Rikshospitalet. Vi går fra 20 til 17 fødestuer og vil fortsatt ha stor kapasitet, sier hun.

Også Anne Hauan Helle bekrefter nedleggelsen til Aftenposten. Hun er hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved Kvinneklinikken.

– Trist for de ansatte, og en tragedie for de fødende, sier Helle.