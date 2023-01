Zelenskyj under Boris Johnsons Kyiv-besøk: – Ukraina kan vinne i 2023

En seierssikker Volodymyr Zelenskyj mener det er sannsynlig at den ukrainske hæren vil kunne slå tilbake og jage de russiske okkupantene ut av landet innen året er omme.

Uttalelsen kom under et møte med den tidligere britiske statsministeren Boris Johnson, som besøkte Kyiv søndag.

– Men for å gjøre dette, må ukrainere beholde samhold og styrke, sa Zelenskyj, ifølge Ukrainsk Pravda.

– Det ville være det beste for det russiske folket også

Johnson var i helgen på en ikke-varslet privat reise til Kyiv. Her møtte han blant andre studenter og lærere ved Taras Shevchenko National University of Kiev, i tillegg til presidenten.

Han besøkte også byene Borodyanka og Butsja hvor russiske styrker skal ha begått en rekke grusomheter, som etterforskes som krigsforbrytelser.

Les alt om krigen i Ukraina

– Venner av Ukraina vil bidra til å avslutte denne krigen så snart som mulig i 2023. Fordi det vil være det beste for verden, slik at folk ikke dør. Og det vil være det beste for Ukraina og, ærlig talt, for det russiske folket også. La oss få slutt på dette, sa Boris Johnson, skriver Reuters.

– Tempoet for å få slutt på krigen avhenger av flere ting

Ukrainske soldater med 43rd Heavy Artillery Brigade avfyrer et prosjektil fra en 2S7 Pion selvgående kanon under intens beskytning på frontlinjen i Bakhmut, Ukraina, 26. desember 2022. Les mer Lukk

Eks-presidenten lovet at Storbritannia vil «stå ved Ukrainas side så lenge det trengs». Han la understreket at moderne vestlige våpen til den ukrainske hæren ikke vil føre til en eskalering, og begrunnet det med at Russland allerede bruker alle midlene de har tilgjengelig inne på ukrainsk territorium.

Zelenskyj kvitterte med å rette en klar oppfordring til Vesten:

– Tempoet for å få slutt på krigen avhenger av flere ting: Styrke inne i Ukraina og styrke utenfra, det vil si hjelp fra våre partnere. Vi må ikke la prosessene bremse hverken ute eller inne, da det bare vil forlenge krigen, sa Zelenskyj.

Han avviste uttalelser om at Ukrainas seier var uforpliktende, eller at de vil akseptere muligheten for en delseier. Ukraina vil ha tilbake alt okkupert land.

– Nødvendig å gi Ukraina alle nødvendige våpen så snart som mulig

Boris Johnson på sin side tok til ordet for å gi Ukraina alt de ber om, inkludert tunge våpen, inkludert stridsvogner og kampfly.

– For å avslutte krigen er det først og fremst nødvendig å gi Ukraina alle nødvendige våpen så snart som mulig. Dette betyr at vi må skaffe stridsvogner. Jeg er stolt over at vi er det første landet som sender Challenger-stridsvogner, og vi forventer stridsvogner fra andre land. Vi ønsker å skaffe fly til befolkningen i Ukraina, og vi trenger bedre utstyr, våpen av alle typer som vil gjøre deg i stand til å forsvare landet ditt, sa den tidligere britiske statsministeren til Zelenskyj.

Video: Her går Ukraina til angrep: – Russerne kommer ikke hit igjen