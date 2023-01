Scholz og Macron presenterte samlet front

NTB

Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Olaf Scholz framsto som en samlet duo, tross uvanlig spenning i forholdet de siste månedene.

Scholz var på besøk i Paris for å markere 60-årsjubileet for signeringen av Elysee-avtalen, som innledet en æra der Frankrike og Tyskland har hatt et svært tett forhold og ofte drevet europeisk politikk sammen.

Forholdet har imidlertid surnet de siste månedene. Frankrike har vært utålmodige overfor Tysklands forsiktige linje i Ukraina-konflikten, landene er svært uenige om kjernekraft og budsjettpolitikk, og det ryktes at Macron og Scholz sliter med å finne en god kjemi seg imellom.

Stridsvogner

Ukraina ble en naturlig sak for mediene å ta opp. Macron sa på pressekonferansen etter toppmøtet at han ikke vil utelukke muligheten for å sende franskproduserte Leclerc-stridsvogner til Ukraina.

– Når det gjelder Leclerc'ene har jeg bedt forsvarsdepartementet om å se på saken. Ingenting er utelukket, sa han.

Samtidig la Macron vekt på at alle slike våpenleveranser bør koordineres med Frankrikes allierte, deriblant Tyskland. Scholz sa seg enig i dette resonnementet.

En rekke europeiske land har uttrykt ønsker om å sende stridsvogner til Ukraina, og Storbritannia har allerede bestemt seg for å sende britiskproduserte Challenger 2-stridsvogner.

Tysk samtykke

De mange landene som har tyskproduserte Leopard-stridsvogner, må imidlertid ha tysk samtykke for å sende dem videre, og Tyskland har antydet at de ikke vil gi dette før USA sender amerikanske Abrams-stridsvogner.

– Vi vil fortsette å støtte Ukraina med alt de trenger så lenge det er nødvendig. Sammen, som europeere, forsvarer vi vårt europeiske fredsprosjekt, sa Scholz.

I tillegg til krigen i Ukraina sto klima og energi høyt på agendaen. De to diskuterte også europeisk konkurransekraft, særlig med tanke på USAs nye grønne industripolitikk, som Europa har kritisert for kraftig subsidiering av amerikanske produkter.

– To sjeler i samme kropp

De to holdt også taler på Sorbonne-universitetet. Scholz snakket om nødvendigheten av sterke bånd mellom Frankrike og Tyskland for hele kontinentets del.

– Fremtiden, i likhet med fortiden, hviler på samarbeid mellom våre land som drivkraften i et samlet Europa.

Macron pekte på at Tyskland og Frankrike ryddet vei for forsoning etter 2. verdenskrig, og må også rydde vei for å fornye Europa.

– Vi er to sjeler i samme kropp.