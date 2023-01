Kongresstopper krever at USA sender stridsvogner til Ukraina

NTB

Flere ledere i den amerikanske Kongressen sier USA må sende stridsvogner til Ukraina utelukkende for å sørge for at Tyskland går med på å sende sine.

Uttalelsene kommer på politikkprogrammet «This Week» på ABC. Lederen for utenrikskomiteen i Representantenes hus, republikaneren Michael McCaul, mener at selv én amerikansk Abrams-stridsvogn, eller bare et løfte om det, vil være nok til at andre allierte land tillater seg å sende sine stridsvogner til de ukrainske styrkene.

En rekke europeiske land har uttrykt ønsker om å sende stridsvogner til Ukraina, og Storbritannia har allerede bestemt seg for å gjøre det.

De mange landene som har tyskproduserte Leopard-stridsvogner, må imidlertid ha tysk samtykke for å sende dem videre, og Tyskland har antydet at de ikke vil gi dette før USA sender Abrams.

Amerikanske myndigheter har på sin side sagt at Abrams-stridsvogner er svært kompliserte og kostbare og har derfor nølt med å sende dem selv. Det vil den demokratiske senatoren Chris Coons ha en endring av.

– Om det krever at vi sender noen Abrams for å låse opp muligheten for Leopard-stridsvogner fra Tyskland, Polen og andre allierte, ville jeg støttet det, sier han.

En tysk talsmann avviste fredag at leveranser av Leopard-stridsvogner er knyttet til om USA vil levere Abrams-stridsvogner.