Vestre: Håper og tror fastprisavtalene blir flere og mer fleksible

NTB

Næringsministeren sier han forstår at bedrifter er bekymret, etter at Virke varslet frykt for nedbemanning. Men han står fast på fastpris som strømløsning.

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke varsler at halvparten av medlemsbedriftene kan nedbemanne som følge av høye strømpriser. De ber om en plan B hvis ikke fastprisavtalene fungerer.

Det virker ikke næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) åpen for.

– Jeg har stor forståelse for at mange er urolige. Vår viktigste jobb er å trygge norske arbeidsplasser, sier Vestre til NTB

– Så har vi jobbet hardt for å få i gang fastprisavtalene på strøm. Nå kan bedrifter tegne korte avtaler til under 90 øre og lengre avtaler til under 70 øre. Jeg håper og tror at disse tilbudene blir flere og mer fleksible, sier han.

Virke opplyser at bedriftene foreløpig ikke vil binde seg til prisen avtalene ligger på, ei heller til de vilkårene som har vært i avtalene til nå. De sier det haster for Vestre å komme opp med en plan B.

– Vi har god dialog og regelmessige møter med partene om situasjonen for bedriftene. Jeg opplever at det er ganske stor enighet om at vi nå må la fastprismarkedet få virke og at vi fortsatt må prioritere å få ned inflasjonen, sier Vestre.

Vestre sier at regjeringen begynner å få kontroll på prisveksten og renta. Det viser at den stramme økonomiske politikken fungerer i møte med den største inflasjonen siden 80-tallet, sier han.