VG: Regjeringen iverksetter ekstern granskning av utenlandsadopsjoner

NTB

Et eksternt utvalg skal nå granske utenlandsadopsjoner til Norge, varsler barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

– Jeg ser at det er behov for allerede nå å gå ut og si at det også blir en ekstern gransking av adopsjonene. Jeg ser at det er nødvendig for å skape tillit og legitimitet, sier Toppe til VG fredag.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har allerede varslet at de skal sette i gang en slik granskning.

Utvalget som settes ned vil gå gjennom historiske adopsjoner fra alle aktuelle land, tilbake i tid og fram til i dag. Toppe anslår at de vil gå tilbake til 80-tallet, og kanskje også 70-tallet.