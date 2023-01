Nye trusler fra Kreml

Russiske tjenestemenn deltar på en kransenedleggelsesseremoni ved den ukjente soldats grav på seiersdagen i Moskva: Russlands president Vladimir Putin, forsvarsminister Sergei Shoigu og statsminister Dmitrij Medvedev, ser på æresvakter som marsjerer forbi. (Sputnik/Dmitrij Astakhov/Pool via REUTERS) Les mer Lukk

NTB

Angrep mot Krim vil være ekstremt farlig, advarer en talsmann for Russlands regjering. Dmitrij Medvedev antyder at et tapende Russland kan ty til atomvåpen.