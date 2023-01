Henry Kissinger snur i spørsmålet om ukrainsk Nato-medlemskap

– Ideen om et nøytralt Ukraina under disse forholdene er ikke lenger meningsfullt, sa den 99 år gamle tidligere amerikanske utenriksministeren over videolink på Verdens økonomiske forum i Davos.

USAs tidligere utenriksminister og tidligere president Richard Nixons nasjonale sikkerhetsrådgiver, Henry Kissinger (99), talte tirsdag via videolink på Verdens økonomiske forum (WEF) i Davos, Sveits.

I flere år har Kissinger vært en uttalt motstander av å la Ukraina bli medlem av forsvarsalliansen Nato. Årsaken, sier han i talen, er at han fryktet at det ville sette i gang den prosessen som nå allerede er i gang.

Ukrainsk Nato-medlemskap er et «passende utfall»

Kissinger har tidligere tatt til orde for at Ukraina bør gå i fredsforhandlinger med Russland, og oppfordret til våpenhvile, selv om dette betyr at de må gi slipp på Krim-halvøya.

Russland annekterte Krim i 2014, og da fastholdt Kissinger at han mente Ukriana burde holde seg nøytral og ute av Nato.

Nå ser han heller på et mulig ukrainsk Nato-medlemskap som et «passende utfall» av Russlands invasjon.

Kissinger understreker samtidig at Vesten må opprettholde en dialog med Russland mens krigen pågår for å unngå en eskalering av konflikten.

Han mener en diplomatisk prosess kan hjelpe Russland å «re-evaluere sin historiske posisjon, som var en blanding av en tiltrekning til kulturen i Europa og en frykt for dominans av Europa».

– Kissinger er en man bør lytte til

Ifølge rådgiver i den liberale tankesmia Civita, Eirik Løkke, bør Kissingers ord lyttes til:

– Så lenge han er ved sine fulle fem – og det er ingenting som tyder på at han ikke er det – er Kissinger en person man alltid bør lytte til. Men gjerne kritisk, sier han til Nettavisen.

Løkke mener den tidligere utenriksministeren setter sikkerhet først når han uttaler seg om utenrikspolitiske relasjoner.

– Det at han nå snur, skyldes en endring av hvordan han ser på konflikten og den langsiktige sikkerhetssituasjonen. Jeg tror han mistror Putin og leser ham som en opportunist, og det gjør at han mener sikkerheten i Europa vil være best tjent med et ukrainsk medlemskap i Nato, sier Løkke videre til avisen.