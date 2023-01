Scholz: Tyskland er blitt uavhengig av russisk gass

NTB

I løpet av noen måneder har Tyskland gjort seg fullstendig uavhengig av russisk gass, olje og kull, ifølge statsminister Olaf Scholz.

Han talte om Ukraina-krigen og dens økonomiske konsekvenser på Verdens økonomiske forum i Davos onsdag.

– Ukraina forsvarer seg med stor suksess og et imponerende mot, sa den tyske statsministeren.

– Vi vil fortsette å støtte Ukraina så lenge det er nødvendig, forsikret han.

Tidligere leverte Russland over halvparten av naturgassen som Tyskland forbruker. Men nå er leveransene stanset, og Tyskland har i stedet åpnet sine to første terminaler for flytende naturgass (LNG).

Ifølge Scholz har Tyskland også økt tempoet i satsingen på klimavennlig fornybar energi som følge av Ukraina-krigen og ringvirkningene av den.

I forkant av talen ble det spekulert på om Scholz ville komme med noen nye signaler om mulige leveranser av tyskproduserte Leopard-stridsvogner til Ukraina.

Men han valgte onsdag å unngå temaet. Etter talen fikk han et direkte spørsmål om stridsvognene, og han gjentok da at store beslutninger om våpenleveranser vil bli tatt i samråd med USA og andre land.