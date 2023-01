Avis: USA sender artillerigranater fra Israel til Ukraina

NTB

USA vil sende 300.000 artillerigranater fra et stort lager i Israel til Ukraina, ifølge avisa The New York Times.

Ikke navngitte kilder både i USA og Israel opplyser dette til avisa. Om lag halvparten av de 300.000 granatene skal allerede være fraktet til Europa.

Planen er angivelig å levere dem via Polen til Ukraina.

Det amerikanske våpenlageret i Israel ble opprettet etter jom kippur-krigen på 1970-tallet. Israel fikk lov til å bruke ammunisjon fra lageret blant annet under krigen mot Hamas på Gazastripen i 2014, ifølge en amerikansk rapport som ble offentliggjort i fjor.

The New York Times skriver at Israel i utgangspunktet var skeptisk til at ammunisjon fra lageret skulle sendes til Ukraina. Myndighetene i Israel har unnlatt å selge våpen til Ukraina, av frykt for reaksjoner fra russiske styrker i Syria.

Pentagon: 200.000 drepte og sårede



Også et amerikansk våpenlager i Sør-Korea er blitt involvert i USAs innsats for å sikre leveranser av ammunisjon til Ukraina, ifølge The New York Times. Artillerigranater herfra skal ha blitt brukt til å fylle opp andre amerikanske lagre der beholdningene begynner å minke.

Vestlige kilder anslår at Ukrainas hær bruker 90.000 artillerigranater i uka. Hvor mange som er drept i krigen, er ikke kjent. Forsvarsledelsen i USA anslo i november at om lag 200.000 soldater var blitt drept eller såret – omtrent like mange på russisk og ukrainsk side.