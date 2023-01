Ukrainas statsminister: Et stort tap for landet

Ukrainas innenriksminister Denys Monastyrsky omkom i helikopterulykken i Kiev-regionen 18. januar 2023. Les mer Lukk

NTB

Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal kaller bortgangen til landets innenriksminister Denys Monastyrskyj et stort tap for både myndighetene og for hele Ukraina.