ISW: Putin varsler trolig ny mobiliseringsbølge

Russlands president Vladimir Putin under en ortodoks julemesse i Bebudelseskatedralen i Kreml i Moskva 6. januar 2023.

18. januar skal Russlands president Vladimir Putin holde en viktig tale. Eksperter mener det høyst sannsynlig vil være startskuddet for den største mobiliseringsordren siden 2. verdenskrig.

Russland mobiliserte allerede i september 300.000 russere til skyttergravene. Mange av disse er fortsatt under opptrening, mens minst halvparten er sendt til frontlinjene i de russiskokkuperte områdene i Ukraina.

Et stort antall av de mobiliserte soldatene skal enten være drept eller såret.

Selv om Kreml har opplyst om at mobiliseringen stanset da målet om rekruttering av 300.000 nye soldater var nådd, skal mobiliseringen likevel ha fortsatt i det skjulte, og russiske menn skal ha mottatt innkallingsordre i flere russiske regioner.

– Putin er glad i å bruke symbolske datoer

Nå tyder mye på at Putin igjen vil utstede et nytt offisielt dekret 18. januar, melder Kyiv Independent. Det er annonsert en viktig tale, men ingen vet foreløpig hva som vil bli sagt.

Datoen markeres til minne om 80-årsjubileet for opphevelsen av Leningrad-beleiringen under 2. verdenskrig.

– Putin er glad i å bruke symbolske datoer for å henvende seg til det russiske folket, og noen russiske pro-krigs militærbloggere bemerket at han vil gripe denne muligheten til enten å erklære mobilisering eller krig med Ukraina, skriver ISW.

Les alt om krigen i ukraina



Forrige gang Putin mobiliserte utløste det en formidabel flukt av menn ut av Russland. Denne gang er det ventet at Russland forsterker sine grenseoverganger for å hindre at noen unnslipper mobiliseringsordren. De som nekter å adlyde ordre risikerer harde straffer.

Kan mobilisere 500.000 mann



Ukrainas militære etterretning har tidligere rapportert om at Russland planlegger å starte en ny mobiliseringsbølge av til sammen 500.000 vernepliktige i den blodige krigen mot Ukraina, som allerede har kostet titusener av soldater og sivile livet. Det har også versert mobiliseringssifre helt opp mot 1,5 millioner.

Årsaken til at Putin nok en gang må ty til mobilisering, er den mislykkede krigføringen, som Kreml fortsatt omtaler som en «spesialoperasjon».

Etter hvert er det blitt tydelig for alle, også vanlige russere, at det pågår en brutal krig på liv og død i nabolandet. Ukraina har i generasjoner blitt sett på som broderfolket, men nå er det skapt mye vondt blod og dype sår som eksperter tror vil ta flere tiår å reparere, eller om det noen gang kan bli mulig med forsoning.

Shoigu varsler storstilt militær opprustning



Den russiske forsvarsministeren Sergey Shoigu kunngjorde 17. januar at Russland skal gjennomføre store militære reformer mellom 2023-2026. Dette skal skje for å utvide Russlands konvensjonelle væpnede styrker.

De varslede reformene tolkes som forberedelse til en langvarig krig i Ukraina, og ønsket om å bygge et betydelig sterkere russisk militær raskt.

Shoigu avslørte samtidig at Putin har beordret russiske myndigheter til å øke antallet russiske militært personell til 1,5 millioner.

Det ukrainske forsvarsdepartementet har advart om at Russland kan være i ferd med å mobilisere så mange som 1,5 millioner russere til å bære våpen.

Det er ventet at Russland vil sette inn en ny storoffensiv i løpet av vinteren eller våren. Andre venter at Ukraina vil utnytte sitt momentum til å starte offensiver.