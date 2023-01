Det hvite hus avviser dokument-kritikk

NTB

En talsmann for Det hvite hus er uenig i at det er blitt informert for dårlig om de hemmelige dokumentene som er funnet i Joe Bidens bolig og tidligere kontor.