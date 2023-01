Lula fjerner 40 soldater fra presidentpalasset

NTB

Brasils nye president Lula da Silva har fått fjernet 40 soldater som har vært med på å vokte presidentpalasset i hovedstaden Brasilia.

Bakgrunnen for beslutningen er Lulas mistro til deler av landets væpnede styrker etter hendelsene 8. januar.

Da ble både presidentpalasset, kongressen og høyesterett stormet av tilhengere av tidligere president Jair Bolsonaro.

I forrige uke sa Lula at han var overbevist om at dørene til presidentpalasset ble åpnet for demonstrantene, siden det ikke var tegn til at dører var brutt opp.

– Mange personer var delaktige i dette i militærpolitiet. Det var mange i de væpnede styrkene som var delaktige, hevdet presidenten.

Soldater både fra hæren, marinen og luftforsvaret deltar i vaktholdet ved presidentpalasset.