Storbritannia vil forby konverteringsterapi

NTB

Den britiske regjeringen vil legge fram et lovforslag som forbyr konverteringsterapi rettet mot homofile, bifile, skeive og transpersoner.

Loven vil gjelde England og Wales og skal rette seg mot såkalt behandling som påstår å kunne endre noens seksualitet eller kjønnsidentitet.

– Loven skal beskytte alle, inkludert de som blir utsatt på bakgrunn av sin seksualitet eller for å være transpersoner, sier kulturminister Michelle Donelan i en uttalelse.

Den britiske regjeringen varslet et slikt forbud mot konverteringsterapi i 2021, men bestemte seg siden for at loven bare skulle gjelde homofile, bifile eller skeive personer. Men Donelan sier at det nye lovforslaget også skal sikte seg inn mot å inkludere transpersoner.

Nyheten om lovforslaget kommer dagen etter at det ble klart at den britiske regjeringen vil blokkere en skotsk lov som vil gjøre det lettere å skifte juridisk kjønn.