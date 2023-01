Ny medlemsrekord for Rødt

Leder i Rødt, Bjørnar Moxnes, taler under partiets landsstyremøte på Scandic Helsfyr i Oslo i desember.

NTB

Rødt fikk over 1.000 flere medlemmer i 2022 og er nå blitt rekordstore. Totalt hadde partiet 14.215 medlemmer ved utgangen av fjoråret.

– Rødt vokser i alle fylkene i hele Norge og fikk over 1.000 nye medlemmer i fjor, det er en samlet vekst på 7 prosent i 2022, opplyser partisekretær Benedikte Pryneid Hansen til NTB.

Hun ønsker seg enda flere medlemmer.

– I krisetider trengs en sterkere velferdsstat, med et sterkere sikkerhetsnett for alle. Rødt vil ta tilbake kontrollen over samfunnsutviklingen og sikre en politikk som er kraftfull og rettferdig, sier hun.

Tidligere torsdag opplyste Arbeiderpartiet at de fikk 3.000 flere medlemmer i fjor.