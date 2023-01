SV vil ha fast «buss for tog»

Buss for tog på Oslo S er blitt et vanlig syn. Nå vil SV gjøre ordningen fast i en begrenset periode. Foto: Beate Oma Dahle / NTB Les mer Lukk

NTB

SV i Viken ønsker at det opprettes fast «buss for tog», slik at togpendlerne på Østlandet er sikre på at de kommer seg på jobb.