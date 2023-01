Opptur for Vedum og Senterpartiet

Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum kan smile for solid oppgang på januarmålingen til ABC Nyheter og Altinget.

Senterpartiet går klart frem på partimålingen til Altinget og ABC Nyheter for januar.

På januarmålingen fra Opinion, laget på oppdrag fra ABC Nyheter og Altinget, får Senterpartiet en oppslutning på 6,3 prosent. Det er en solid oppgang fra november, hvor Senterpartiet fikk 3,5 i oppslutning.

På novembermålingen hadde Senterpartiet en lojalitetsprosent på 19,7. Prosenten viser hvor stor andel av partiets velgere ved forrige valg som ville stemt på partiet igjen dersom det var valg i morgen. Lojalitetsprosenten er nå på 37,7.

– Hovedjobben nå er veldig klar, og det er å skape trygghet for folk. Enkeltmålinger vil variere, men jobben forblir den samme, nemlig å skape trygghet. Vi står for denne linjen over tid, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum til ABC Nyheter.

Embed: måling

– Er du fornøyd med resultatet av meningsmålingen?

– Det er hyggelig at det det går opp, men Senterpartiet er nå opptatt av å gjøre en god jobb videre i det lange løp, svarer han.

Opinions måling på vegne av Altinget og ABC Nyheter Partibarometer januar 2023 (endring fra november i prosentpoeng) AP: 17,7 % (+0,3) Høyre: 31,0 % (-0,7) Sp: 6,3 % (+2,8) Frp: 13,2 % (-0,1) SV: 9,5 % (+1,4) Rødt: 6,9 % (-2,6) Venstre: 4,0 % (+0,6) MDG: 4,1 (+0,2) KrF: 2,4 % (-1,2) Andre: 4,9 % (-0,8)

Opinions partibarometer for januar 2023 er basert på 967 telefonintervjuer ved et tilfeldig utvalg

67 prosent (n=652) har avgitt svar om partipreferanse

Telefonintervjuene er gjennomført i perioden 3. – 4. januar

Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved stortingsvalget 2021. Følgende spørsmål ble stilt:

”Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?”

”Stemte du ved stortingsvalget i 2021? I så fall, hvilket parti stemte du på da?”

Resultatene (n=967) må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng. De største partiene har de største feilmarginene. Resultatene er vektet på kjønn, alder og stemmegivning ved stortingsvalget 2021. Kilde: Opinion

Svein Erik Tuastad, førsteamanuensis i statsvitenskap ved universitetet i Stavanger, mener Senterpartiets framgang først og fremst skyldes at novembermålingen var elendig for partiet.

– Denne målingen er en korreksjon som nok viser et mer riktig bilde enn den forrige målingen på bare 3,5 prosent. Da var lojaliteten nede i katastrofale 19 prosent, den er dobbelt så høy nå. Framgangen nå er statistisk pålitelig. Det kom jo også nylig en måling for kommunevalget der Senterpartiet lå ganske høyt. Det må kunne gi trøst til en prøvet partiledelse, sier Tuastad til ABC Nyheter.

Trøstesløs forsvarskamp?

Om målingen var valgresultat, ville Senterpartiet fått elleve mandater. En oppgang på elleve mandater fra forrige måling.

Tuastad mener det store spørsmålet fremover er om strømprisene vil holde seg «akseptable».

– Det vil spille inn for i hvilken grad regjeringen vil kunne ha muligheten til å komme på offensiven eller bare vil måtte drive med en trøstesløs forsvarskamp. Den store vinneren på målingene den siste tiden har vært Høyre. Men Høyre er jo mer markedsrettet enn Senterpartiet, så de er egentlig ikke på bølgelengde med de som er mest mot dagens system, men som likevel har meldt overgang, påpeker statsviteren.

11. september i år er det duket for kommunevalg.

– Spørsmålet er om det kan komme bevegelser i dagens velgermønster når det stunder mot lokalvalgkamp, og det blir mer debatt hvor alle partiene må vise kortene, sier Tuastad.

Ett mandat til KrF

Senterpartiets regjeringskollega Arbeiderpartiet får 17,7 prosent oppslutning i målingen. Det er en oppgang på 0,3 prosent. Høyre fortsetter å sveve høyt på målingene, og får denne gangen 31 prosent, ned 0,7 prosent.

Bjørnar Moxnes og Rødt går tilbake på januarmålingen til ABC Nyheter. Les mer Lukk

For Kristelig Folkeparti står det verre til. Partiet får fattige 2,4 prosent, som er en nedgang fra 3,7 prosent fra novembermålingen. Målingen gir partiet kun ett mandat på Stortinget.

Rødt går mest tilbake på målingen. Partiet går fra en oppslutning på 9,5 prosent i november til 6,9, en nedgang på 2,6 prosent.

Embed: mandater

Martin Stubban, rådgiver i Opinion, tror dette skyldes Senterpartiets oppgang:

– Den forrige målingen kom i en periode der regjeringen fikk veldig hard medfart. Det ble mange reaksjoner på grunnrenteskatten i oppdrettsnæringen, og regjeringen fikk kritikk for å ikke delta i debatter om økonomiske kår blant vanskeligstilte. Januarmålingen ble tatt rett etter jul, så kanskje det har vært en liten «restarteffekt» og at velgerne ikke har tenkt så mye på politikk i løpet av jula, sier Stubban til ABC Nyheter.

Videre sier han at Senterpartiets oppslutning fortsatt er dårlig til tross for at det er mindre kritikk av regjeringen nå enn i november.

– Senterpartiet har mistet mange velgere, og det virker som om mange av velgerne de hadde er på vandring mellom forskjellige partier, som Høyre og Frp på borgerlig side, og Rødt på motsatt. Når et parti mister så mange velgere på så lite tid, kan det tyde på at dette er tilfellet, mener Opinion-rådgiveren.