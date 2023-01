Misfornøyde Ap-ere flokker til Trond Giske: – Kan gjøre det vanskelig for Støre

– Jonas Gahr Støre har ikke den karismaen og forståelsen for Arbeiderpartiets kultur internt som Trond Giske ser ut til å ha, sier politisk ekspert Jan Erik Grindheim. Han mer Giske kan bli en utfordring for Støre.

– Støre har ikke den karismaen og forståelsen for Arbeiderpartiets kultur internt som Giske ser ut til å ha, sier politisk ekspert Jan Erik Grindheim.

Uroen i Arbeiderpartiet har vært til å ta å føle på de siste månedene.

På den ene siden har partiet stupt på meningsmålingene, og ordet «krise» har blitt nevnt.

På den andre siden har tidligere nestleder Trond Giske og hans lokallag i Trondheim, Nidaros sosialdemokratiske forum (NSF), vokst seg stor, nærmest som en protest til hvordan ledelsen i partiet, med Jonas Gahr Støre i spissen, har ledet.

Nylig ble også Giske kåret til «Årets Trondhjemmer» av Trondheimsavisa Nidaros’ lesere.

Politisk ekspert, Jan Erik Grindheim, er usikker på om det er snakk om to steile fronter innad i partiet, men utelukker ikke at Giske kan bli en utfordring for Støre.

Større enn flertallet av fylkeslagene

Mye startet da AUF-leder Astrid Hoem direkte i Debatten på NRK i november ga Trond Giske mye av skylden for Arbeiderpartiets fall. At statsminister og partileder Jonas Gahr Støre ga støtte til Hoem i Politisk kvarter morgenen etterpå, førte til et byks i antall medlemmer i Giskes lokallag.

Daværende nestleder Trond Giske og partileder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet under en pressekonferanse i forbindelse med stortingsvalget i 2017.

Nylig feiret de over 3000 medlemmer. Det gjør at lokallaget ikke bare er landets desidert største lokallag i Ap, men at de også er større enn flertallet av fylkeslagene i partiet. Ifølge tall fra 2021 har Rogaland Ap 2700 medlemmer, Nordland 2600, Østfold 2400 og Buskerud 1900.

Grindheim, som er førsteamanuensis ved Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge, mener det tyder på problemer innad i partiet.

– Veksten i Giskes lokallag har vært enorm, mens de andre har gått tilbake. NSF fremstår nærmest som den eneste suksessen i Ap for tiden. Når de andre da ikke klarer å mobilisere, har partiet naturlig nok et stort problem, sier han til ABC Nyheter.

Støre mangler karisma og kontroll

Kritikken mot Støre og Ap-ledelsen går mye på at velgerne lokalt ikke føler seg hørt eller forstått av ledelsen. Og det er her Giske treffer bedre, mener Grindheim.

– Giske står frem som en dyktig, folkelig politiker og er utrolig flink til å gripe fatt i folks frustrasjon. I tillegg fremstå han nok veldig karismatisk for mange i Ap og hele arbeiderbevegelsen for tiden.

Det mener Grindheim kan være en utfordring for Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre.

– Støre har ikke den kontrollen på partiorganisasjonen som Stoltenberg hadde, og kanskje heller ikke den karismaen og forståelsen for Arbeiderpartiets kultur internt som vel også Giske ser ut til å ha mer av enn Støre.

Mangler lederskikkelser

Når misnøyen med partiet og skepsisen til Støre øker, er det derfor kanskje enkelt å gå til den «andre siden» av partiet, og til mannen som åpenlyst kritiserer en handlingslammet regjering og kommer med løsninger på saker kjernevelgerne i partiet er opptatt av.

Bortsett fra at Giske uten tvil er en dyktig politiker, mener Grindheim en av årsakene til den økende populariteten også kan skyldes at det er mangel på andre lederskikkelser i partiet.

Førsteamanuensis ved institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge, Jan Erik Grindheim.

– Jeg snakket med en lokallagsleder som var veldig opprørt over hvor fjern Støre har vært overfor lokalforeningene i partiet, og som mente det var for lite lederskikkelser å ta av i partiet.

Det er altså ikke bare Giskes lokallag som er frustrerte.

– Det er klart det er murring internt i et politisk parti når meningsmålingene er så dårlige som for Ap nå, og utenom NSF er det mange lokallag som er frustrerte og som ser ut til å mene at noe er grunnleggende galt med hvordan partiet og dets ledelse fungerer for tiden. Men samtidig må vi ikke glemme at det er ikke lett å sitte i regjering, og spesielt ikke med et parti som vel er mer opptatt av fortiden enn fremtiden i politikken.

– Giske har ambisjoner

Grindheim er likevel forsiktig med å hevde at det er har oppstått to fronter i Arbeiderpartiet.

– Hvor mye er fronter og hvor mye er det faktum at vi har en kanskje litt lite folkelig statsminister sammenlignet med en veldig folkelig politiker i Trondheim? spør han retorisk.

På grunn av suksessen har Giske flere ganger fått spørsmålet om han vil starte et eget parti, eller om han vil inn i sentralstyret igjen.

Det har han avvist flere ganger, nylig i et intervju med VG.

Trond Giske og statsminister Jonas Gahr Støre under årsmøte i Trondheim Arbeiderparti i 2019. Trondheims ordfører Rita Ottervik følger med (bak).

Grindheim tror Giske snakker sant, men mener han likevel har ambisjoner:

– Det ble en stund snakket om at Giske kanskje kunne tenke seg å bli leder til Nei til EU, men da ble det fra folk i Ap sagt at dette ikke var stort nok for ham. Så Giske har nok ambisjoner om et comeback i rikspolitikken.

– I mai 2023 skal Arbeiderpartiet avholde landsmøte. Hvis populariteten til Giske fortsetter å øke i takt med misnøyen med Støre, er det mulig at Ap-medlemmene, på tross av Giskes uttalelser, løfter han opp i partiet?

– Spørsmålet er om Giske har en infrastruktur å bygge på i partiet, eller om all støtten han har fått er et uttrykk for hans karisma kombinert med frustrasjon internt i Ap? Hvis sterke stemmer i partiet er villig til å støtte Giske, kan det bli et spennende og vanskelig landsmøte for partiet, sier Grindheim.

Spørsmålet diskuteres naturlig nok blant de fleste fagfolk som er opptatt av politikk, forteller Grindheim.

– Det er noen som mener han har en mulighet, mens andre mener han er for mye på siden av partiet. Men det blir spennende å se. Han har mange i ryggen, ikke bare i sitt eget lokallag, men også i resten av landet, og blant flere av forbundene i LO.